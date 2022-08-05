Котировки акций Распадской могут протестировать отметку 300 руб. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Котировки акций "Распадской" могут протестировать отметку 300 руб. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Evraz за I полугодие 2022г заработал $8 млрд. Это на 31% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль холдинга за 6М 2022г составила $6 млн против $1,21 млрд за аналогичный период годом ранее. При этом компания подчеркнула, что сохраняет загрузку производственных мощностей на уровне около 90%. Результаты крайне позитивные для компании, и мы полагаем, что подобных результатов позволил достичь угольный актив - "Распадская". Акции "Распадской" на отчетность Evraz отреагировали ростом, сама компания публикует результаты 11 августа. По нашим оценкам, результаты "Распадской" могут быть заметно лучше ожиданий рынка, а стоимость акций компании могут в краткосрочной перспективе протестировать отметку 300 руб. Тем не менее, рассматривать бумаги в долгосрочную перспективу довольно опасно, учитывая, что с августа ЕС ввел эмбарго на поставки угля из России", - пишут эксперты банка.

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