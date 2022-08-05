"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Southern

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Southern Co. с целевой ценой $82 за штуку и остаточным потенциалом роста 4,8%, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Southern, один из крупнейших коммунальных операторов в США, отчитался по результатам II квартала. Квартал завершился для компании крайне успешно с ростом выручки до $7,2 млрд (+38,6% г/г) при ожидаемых $5,4 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию при этом составила $1,07 (+27,4% г/г) в то время, как аналитики ожидали лишь $0,84. Необычным явлением этого сезона отчетностей для электроэнергетического сектора стал рост прибыли, который смогла показать компания. Несмотря на падение валовой маржинальности с 73% годом ранее до 63% за счет топливных расходов, все остальные ключевые показатели рентабельности показали увеличение. Причиной тому стали убытки по переоценки стоимости 3 и 4 энергоблоков АЭС Vogtle, зафиксированные компанией в Q2 21 ($449 млн) и занизившие базу сравнения", - пишет аналитик Александр Ковалев.

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