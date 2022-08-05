"Финам" повысил рейтинг акций Check Point до уровня "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций Check Point с "держать" до "покупать" и подтвердили целевую цену на конец 2022г на уровне $ 135,8 за бумагу, что предполагает потенциал роста 15,2%, сообщается в материале инвесткомпании.

Эксперты указывают, что с момента выхода нашего прошлого обзора от 21 февраля акции компании скорректировались вниз на 11% и сейчас выглядят привлекательно для покупки.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Check Point. Мы ожидаем сохранения значительного спроса на продукты компании в области кибербезопасности и при этом рассчитываем на дальнейшее усиление ее позиций в таких быстрорастущих секторах, как решения для облачных хранилищ данных, интернета вещей. Акции Check Point заметно просели в стоимости в последние месяцы и, мы считаем, в настоящее время выглядят привлекательно для среднесрочных инвестиций", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Check Point Software Technologies - одна из ведущих мировых компаний в области IT-безопасности. Компания разрабатывает программные и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей, и предлагает законченную архитектуру безопасности, которая защищает и сети крупных организаций, и мобильные устройства, а также отличается наиболее полным и интуитивно понятным управлением системой безопасности.

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