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05 августа 2022 года 10:10

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 5 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствию новых сообщений на санкционную тематику, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали отчеты компаний и свежие статистические данные. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и достигло 260 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тыс., а не 256 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем также ожидали повышения до 260 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Внимание инвесторов теперь переключается на статистические данные о безработице в США за июль. Министерство труда США опубликует ключевые показатели за минувший месяц в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне. Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только гонконгский индекс. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на аналогичную величину. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,89%, при этом подъем продемонстрировали практически все отраслевые секторы. Потребительские расходы в Японии в июне выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в 1,5% (это первый подъем показателя с февраля). Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК поднялся на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 в пятницу вырос на 0,5% вслед за акциями компаний, добывающих золото и другие металлы, при этом индикатор завершает "в плюсе" третью неделю подряд.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу после падения до многомесячных минимумов накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $94,76 за баррель, что на 0,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на 2,75%, до $94,12 за баррель, минимальной отметки на момент закрытия сессии с 18 февраля. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,27 за баррель, что на 0,82% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на 2,12%, до $88,54 за баррель, минимума со 2 февраля.

Давление на нефтяной рынок накануне оказали опасения инвесторов о том, что рост процентных ставок и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос. Опасения инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике усилились после итогов заседания Банка Англии, который принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых, рекордными темпами с 1995 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,066 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,864 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 августа практически не изменился и составил 109,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 799,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "СТМ-001Р-01" (+0,35%), "АФК Система-1Р-14" (+0,25%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,22), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,33%), "Газпром капитал БО-05" (-0,31%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило облигации серии 002P-09R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он снижался 4 раза, объем займа был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,94% годовых.

ДОМ.РФ увеличил объем размещения 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-11R с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей и установил финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 8,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых. Сбор заявок прошел 4 августа. Техразмещение запланировано на 9 августа.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) 16 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 300-320 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3,5 года. Техразмещение запланировано на 18 августа.

ООО "РСГ-Финанс" (структура группы "Кортрос") установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-09 на уровне 12% годовых. Пятилетний выпуск облигаций на 2 млрд рублей был размещен в августе 2019 года по ставке 12% годовых до оферты с исполнением 16 августа 2022 года.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) выкупило по оферте 414 тыс. 825 облигаций 22-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,15% выпуска. "ФСК ЕЭС" разместила 15-летний выпуск 22-й серии объемом 10 млрд руб. в августе 2012 года. Ставка 1-2 купонов определена по результатам book building в размере 9% годовых. Ставка 3-20 купонов зависела от индекса потребительских цен и определялась как уровень инфляции за год + 2,5% годовых.

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" приняло решение 25 августа досрочно погасить выпуск облигаций серии класса "Б/12" объемом 517,8 млн рублей. Погашение состоится в дату окончания 38-го купонного периода. Компания разместила выпуск номинальным объемом 530,178 млн рублей в ноябре 2012 года. С учетом амортизации, непогашенная номинальная стоимость одной облигации на текущий момент составляет 976,7 рубля. Плановая дата погашения была установлена 25 мая 2045 года. Ставка текущего купона - 10,3% годовых. Выпуск был размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем облигаций выступало ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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