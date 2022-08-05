Курс доллара может подрасти к завершению торгов пятницы - ПСБ

Курс доллара может подрасти к завершению торгов пятницы на фоне ослабления нефтяных котировок и фактора конца недели, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар-рубль завершила торги в четверг без заметных изменений около отметки 60,3 руб./$1. Курс американской валюты продолжил консолидироваться в диапазоне 59-61руб./$1 без явных признаков на развитие направленной динамики. При этом объем торгов слегка увеличился, а показатель 10-дневной волатильности продолжил снижаться. Мы полагаем, что участники рынка пока выдерживают паузу на фоне нестабильной ситуации в Китае, а также вводимых нововведений и рекомендаций со стороны правительства к валютному контролю. Отметим, что нефтяные котировки находились под давлением, что пока не отразилось на позициях рубля", - пишет аналитик банка.

На взгляд Жильникова, на внешних рынках доллар к корзине валют развитых рынков формирует тренд на снижение, однако пока заявлять, что это разворот, еще рано. Эксперт допускает, что инфляция в США еще сможет продемонстрировать свой рост, впрочем, как и в Европе.

"Тем не менее, в ближайшие месяцы доллар на глобальных рынках останется дорогим, торгуясь у многолетних максимумов, - считает аналитик ПСБ. - Мы полагаем, что в пятницу курс американской валюты может продемонстрировать рост в диапазоне 59-62 руб./$1 на фоне ослабления нефтяных котировок, а также фактора пятницы".

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