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05 августа 2022 года 09:32

Brent - $94,36 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно в преддверии данных о безработице. Фондовые индексы Азии растут за исключением Гонконга. Цены на нефть растут после падения до минимумов февраля накануне, Brent - $94,36 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали отчеты компаний и свежие статистические данные.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и достигло 260 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тыс., а не 256 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем также ожидали повышения до 260 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне снизился на 6,2% - до $79,6 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $84,9 млрд, а не $85,5 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения до $80,1 млрд, сообщает Trading Economics.

Внимание инвесторов теперь переключается на статистические данные о безработице в США за июль.

Министерство труда США опубликует ключевые показатели за минувший месяц в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

Акции eBay (SPB: EBAY) Inc. подешевели на 5,2%. Крупнейший в мире интернет-аукцион зафиксировал чистый убыток во втором квартале 2022 года и снизил выручку. Тем не менее, последний показатель наряду со скорректированной прибылью превзошел прогнозы рынка.

Бумаги Booking Holdings (SPB: BKNG) Inc. опустились на 1%, хотя компания, которой принадлежат различные сервисы для планирования путешествий, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2022 года по мере восстановления рынка после пандемии коронавируса.

Американская нефтяная ConocoPhillips (SPB: COP) во втором квартале увеличила чистую прибыль в 2,5 раза благодаря росту цен на нефть и увеличению добычи, она также объявила о намерении увеличить выплаты акционерам на $5 млрд - до $15 млрд. Между тем ее акции подешевели на 1,6%.

Цена акций WeWork Inc. уменьшилась на 8,5%. Американский коворкинговый сервис сократил чистый убыток во втором квартале 2022 года и увеличил выручку более чем на треть, однако показатели не оправдали ожиданий аналитиков.

Американская Cigna Corp. (SPB: CI), работающая в сфере медицинского страхования и обслуживания, во втором квартале увеличила чистую прибыль на 6% и улучшила прогноз на весь 2022 год. Ее акции выросли на 3,1%.

Бумаги Papa John''s International (SPB: PZZA) уменьшились в цене на 3%, хотя владелец сети пиццерий во втором квартале 2022 финансового года вернулся на прибыльный уровень и немного повысил выручку, а также увеличил годовые дивиденды.

Акции Shake Shack Inc. (SPB: SHAK) упали на 6,2%. Американская сеть закусочных вновь получила убыток во втором квартале текущего финансового года, а выручка компании увеличилась слабее прогнозов.

Котировки акций Walmart Inc. (SPB: WMT) уменьшились на 3,8%. Крупнейшая в стране компания розничной торговли увольняет сотни сотрудников звена корпоративного управления в рамках плана по реструктуризации операций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустилось на 0,26% - до 32726,82 пункта.

Standard & Poor''s 500 потерял 0,08% - до 4151,94 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 0,41% и составил 12720,58 пункта.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только гонконгский индекс.

Инвесторы ждут выхода новостей о состоянии рынка труда США - свежие данные о безработице будут обнародованы вечером. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что ее уровень в июле не изменился - 3,6%. При этом предполагается, что количество рабочих мест увеличилось на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

"Вероятно, особое внимание будет уделяться устойчивости роста числа рабочих мест" после резкого роста количества обращений за пособием по безработице, полагает Андерсон Алвес из ActivTrades.

Слабые показатели могут побудить Федеральную резервную систему США к замедлению агрессивного повышения процентных ставок. Американский ЦБ сейчас пытается решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в стране.

Кроме того, в выходные Китай опубликует данные о внешнеторговом обороте и изменении валютных резервов в июле.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на аналогичную величину.

В число лидеров падения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции автопроизводителей Geely (-3,1%) и BYD (-2%), а также нефтяных PetroChina (-2,6%) и CNOOC (-2%).

Лидер в сфере онлайн-торговли страны Alibaba Group Holding Ltd. накануне сообщил о сокращении чистой прибыли вдвое в апреле-июне. При этом выручка снизилась на 0,1%, что стало первым сокращением показателя с момента выхода компании на открытый рынок. Акции Alibaba дешевеют на 2,5%.

Бумаги другого интернет-гиганта Tencent Holdings потеряли в цене 1,9%. Компания заявила о том, что изучает возможность увеличения своей доли во французском разработчике компьютерных игр Ubisoft Entertainment SA. По данным западных СМИ, Tencent хочет стать крупнейшим акционером Ubisoft и готова заплатить за акции компании вдвое больше текущих котировок.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК вырос на 0,9%, при этом подъем демонстрируют практически все отраслевые секторы.

Дорожают акции таких крупных компаний, как Nippon Steel Corp. (+7,7%), Marubeni (+6%), Nintendo (+3,2%), Toyota Motor (+1,4%), Fast Retailing (+1,4%) и Sony Group (+1,7%).

Потребительские расходы в Японии в июне выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков в 1,5%. Это первый подъем показателя с февраля.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК поднялся на 0,8%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 0,2%, в то время как бумаги автопроизводителя Hyundai Motor подешевели на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 в пятницу вырос на 0,5% вслед за акциями компаний, добывающих золото и другие металлы, при этом индикатор завершает "в плюсе" третью неделю подряд.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 1,6% и 1,7% соответственно. Бумаги Newcrest Mining прибавили в цене 0,8%, Northern Star Resources - 3,5%, Evolution Mining -3,2%.

Между тем вслед за снижением котировок нефти дешевеют акции нефтепроизводителей, включая Woodside Energy (-1,7%) и Santos Ltd (-1%).

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу после падения до многомесячных минимумов накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск в пятницу составляет $94,36 за баррель, что на $0,24 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на $2,66 (2,75%), до $94,12 за баррель, минимальной отметки на момент закрытия сессии с 18 февраля.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,97 за баррель, что на $0,43 (0,49%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на $2,34 (2,12%), до $88,54 за баррель, минимума со 2 февраля.

Давление на рынок накануне оказали опасения инвесторов о том, что рост процентных ставок и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос.

За неделю нефтяные цены могут опуститься почти на 10%, пишет Trading Economics.

Опасения инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике усилились после итогов заседания Банка Англии, который принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых, рекордными темпами с 1995 года.

Инвесторы в пятницу ждут статистических данных о безработице в США за июль. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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