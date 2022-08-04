Цены евробондов РФ выросли в четверг вслед за котировками UST

Москва. 4 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций преимущественно выросли в четверг вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые немного повысились в ожидании ключевой статистики по рынку труда США за июль, публикация которой ожидается в пятницу. В результате суверенные спреды, за редким исключением, сузились к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году понизились в цене за день всего на 0,6 базисного пункта, до 42,8% от номинала (их доходность увеличилась на 1,7 базисного пункта, до 14,57% годовых), с погашением в 2042 году, напротив, выросли на 10,9 базисного пункта, подорожав до 40,58% от номинала (их доходность снизилась на 1,9 базисного пункта, до 14,91% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 0,3 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали за день на 141 базисный пункт, до 41,76% от номинала (их доходность снизилась на 38,3 базисного пункта, до 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 202,4 базисного пункта, подорожав до 49,58% от номинала (их доходность снизилась на 101,8 базисного пункта, до 20,66% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 258,4 базисного пункта, до 44,52% от номинала (их доходность уменьшилась на 119,8 базисного пункта, до 19,53% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 194,9 базисного пункта, до 50,95% от номинала (их доходность уменьшилась на 253,4 базисного пункта, до 43,11% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 108,9 базисного пункта, до 42,17% от номинала (их доходность опустилась на 80,1 базисного пункта, до 31,14% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подорожал на 283,9 базисного пункта, до 52,83% от номинала (его доходность снизилась на 630,7 базисного пункта, до 73,76% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 августа характеризовалась преимущественно позитивными настроениями. Котировки евробондов выросли вслед за ценами UST, которые повысились в ожидании ключевой статистики по рынку труда за июль. Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Тем временем опубликованные в четверг статданные министерства труда США показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и достигло 260 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тыс., а не 256 тыс., как сообщалось ранее.

Участники рынка все больше склоняются к тому, что Федрезерв будет постепенно снижать темпы увеличения ключевой процентной ставки: как свидетельствуют данные FedWatch, рынок видит 42%-ную вероятность очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, а вероятность подъема на 50 базисных пунктов оценивается в 56%.