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04 августа 2022 года 19:30

Рынок акций РФ закрылся небольшим снижением индексов на противоречивых внешних сигналах

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ закрылся в четверг небольшим снижением индексов на фоне противоречивых внешних сигналов, в том числе значительного падения мировых цен на нефть; лидерами роста выступили ценные бумаги технологического сектора.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 2116,58 пункта (-0,35%), индекс РТС - 1104,77 пункта (-0,11%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 13,6%.

Доллар к этому моменту стоил 60,38 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+13,6%), VK (MOEX: VKCO) (+2,8%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+1,8%), обыкновенные акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%, "префы" выросли в цене также на 0,1%).

Депозитарные расписки Ozon выросли более чем на 13%, нивелировав не только падение предыдущего дня на новостях о пожаре на складе компании, но и приблизившись к максимумам начала недели. Пожарные полностью потушили возгорание на складе Ozon в подмосковной Истре, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг утром. В среду пресс-служба МЧС сообщала, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. Тушение пожара на складе Ozon в подмосковной Истре осложнялось конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания была привлечена авиация МЧС. Пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада. По факту пожара начата проверка.

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций по итогам торгов четверга продемонстрировал смешанную динамику "голубых фишек". Поддержку рынку оказала в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок. Но, с другой стороны, активность покупателей сдерживалась падающей нефтью и сохраняющимися санкционными и геополитическими рисками.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов 4 августа на фоне снижения градуса геополитической напряженности в регионе. Последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела ряд встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР - в Южную Корею.

Европейские фондовые площадки также подрастают к вечеру на 0,1-0,6%. Банк Англии по итогам августовского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. Таким образом, ставка была поднята по итогам шестого заседания подряд, а темп ее повышения стал рекордным с 1995 года. Банк Англии принял решение ужесточить денежно-кредитную политику на фоне устойчиво высокой инфляции. Потребительские цены в Великобритании в июне 2022 года подскочили на 9,4% в годовом выражении. Показатель обновил 40-летний максимум по итогам третьего месяца подряд и ускорился по сравнению с 9,1% в мае.

Вместе с тем американские фондовые индексы после уверенного повышения накануне в начале торгов четверга не демонстрируют ярко выраженной динамики, их колебания проходят в диапазоне "плюс-минус" 0,2%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и достигло 260 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тыс., а не 256 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем также ожидали повышения до 260 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели.

В свою очередь цены на нефть после локального отскока в первой половине дня вечером 4 августа вновь развернулись вниз, продолжая негативный тренд, сформировавшийся накануне после публикации данных о росте запасов в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск в четверг составила $93,56 за баррель, что на 3,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $87,87 за баррель, что на 3,08% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения инвесторов, что рост процентных ставок и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос. Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Тем временем ОПЕК+ на заседании в среду принял решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, отечественный рынок преимущественно торговался в четверг в легком минусе. Выросли акции сектора информационных технологий на новостях о государственной поддержке. В частности, бумаги Ozon, VK Group и "Яндекса" пользовались повышенным спросом на новостях о том, что правительство выделяет 130 млрд рублей в виде льготных кредитов для обеспечения средствами компаний, которые нуждаются в них для выполнения своих обязательств перед держателями еврооблигаций. Вместе с тем давление на рынок оказывалось через акции нефтяников и металлургов. Активность торгов в целом была низкой


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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