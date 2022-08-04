"Финам" рекомендует покупать бумаги Alibaba с целью $159,7

"Финам" рекомендует покупать ADS Alibaba Group Holding с целью $159,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 57,3%, сообщается в материале инвесткомпании.

Лидер китайского e-commerce Alibaba представил отчёт за I финансовый квартал 2023га. Выручка компании снизилась на 0,1% г/г до 205,6 млрд RMB, скорр. EBITDA - на 15,5% до 41,1 млрд юаней. Скорректированная чистая прибыль на ADS упала на 29,3% г/г до 11,7 юаней. В материале отмечается, что что выручка и скорректированная прибыль оказались на 0,5% и 8,8% лучше ожиданий консенсуса.

"Отчётность Alibaba нейтральна для её акций, - считает аналитик Сергей Кауфман. - Динамика финансовых результатов во втором квартале непоказательна из-за влияния коронавирусных ограничений. Менеджмент сообщает, что в июне потребительская активная начала восстанавливаться на фоне снятия ограничений, в связи с чем третий квартал может оказаться более показательным для оценки состояния бизнеса Alibaba. При этом мы сохраняем позитивный взгляд на акции Alibaba на фоне продолжающегося бабэйка, пониженных по историческим меркам мультипликаторов и сохраняющихся перспектив развития бизнеса".

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