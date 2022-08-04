"Финам" подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "лучше рынка"

"Финам" подтверждает рейтинг акций ГМК "Норильский никель" на уровне "лучше рынка", оценивая положение компании как более устойчивое по сравнению с прочими эмитентами металлургической отрасли, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Норникель" 3 августа опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2022 года. По мнению экспертов, результаты действительно не выглядят впечатляющими. Не прибавляет уверенности инвесторам и неопределенность дивидендной политики компании.

"Тем не менее, мы считаем положение "Норникеля" более устойчивым по сравнению с прочими эмитентами металлургической отрасли. Компания подтвердила ранее заявленные объемы добычи, - пишет аналитик Алексей Калачев. - Несмотря на проблемы с поставками оборудования, придерживается своей инвестиционной программы. Компания перестраивает логистику и сохраняет за собой свои рынки. Хотя Владимир Потанин персонально попал под санкции Великобритании, на саму компанию это не распространяется. Недавно LME подтвердила, что не откажется от торговли металлом "Норникеля". Сама компания не под санкциями и продолжает исполнять свои долговые обязательства в полном объеме. На акции также давит динамика цен на цветные металлы. Однако похоже, что на рынках металлов мы видим сейчас, если не разворот, то как минимум сопротивление дальнейшему снижению цен. Мы пока не видим оснований для пересмотра своего отношения к акциям "Норникеля" и сохраняем их рейтинг на уровне "лучше рынка".

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