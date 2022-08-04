Инвестбанк Синара позитивно оценивает отчетность Moderna за 2К22

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают финансовую отчетность Moderna Inc. за 2К22, однако считают, что ее влияние уже полностью учтено в котировках компании.

Компания Moderna опубликовала сильные результаты за 2К22: выручка составила $4,75 млрд и оказалась гораздо выше консенсус-оценки аналитиков ($4,02 млрд), отмечается в обзоре инвестбанка. Компания также объявила о новой программе выкупа акций на $3 млрд, что эквивалентно 4% текущей капитализации. Прибыль на акцию ($5,24) также превысила ожидания ($4,54).

"Спустя два года после появления на рынке вакцин от COVID, которые создали Moderna и конкурирующий производитель Pfizer, мы наблюдаем признаки вступления рынка прививок в зрелую фазу, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. - Все меньше людей проходят ревакцинацию, даже на фоне распространения более заразных вариантов. Согласно данным центров по контролю и профилактике заболеваний, только около 31% американцев, имеющих право на четвертую прививку, сделали ее. Соответственно, инвесторам, несмотря на хорошую отчетность, необходимо оценивать долгосрочные перспективы компании. По нашим расчетам, в 2023г выручка Moderna сократится вдвое, и коэффициент P/E за счет масштабного падения прибыли вырастет с 7 на этот год до 24 на следующий, что намного выше оценок конкурентов. Мы позитивно оцениваем отчетность, однако считаем, что ее влияние уже полностью учтено в котировках компании".

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