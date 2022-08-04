Бонды ГК "ЕКС" обладают потенциалом роста - Инвестбанк Синара

Облигации ГК "ЕКС" серии БО-01 обладают потенциалом роста, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Группа компаний "ЕКС" (ГК "ЕКС") - один из крупнейших подрядчиков в области строительства объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры в России. Группа показывает впечатляющие темпы роста финансовых показателей при довольно умеренной долговой нагрузке. На наш взгляд, облигации эмитента несколько отстали от восстанавливавшего рынка, и мы видим в них потенциал роста", - пишет аналитик Александр Афонин.

Эксперт указывает, что в обращении находится всего один выпуск облигаций группы - серии БО-01, который после стабилизации рынка в мае - июне этого года торгуется с доходностью около 13,6% к погашению в декабре 2024г. Бумаги появились на рынке в декабре прошлого года и начали торговаться с премией к ОФЗ порядка 500 б. п.

Примерно такой же премия была в июне - июле этого года, после чего выпуск заметно отстал от госбумаг в результате мощного ралли в последних. Как итог спред бумаг ГК "ЕКС" к ОФЗ расширился до примерно 600 б. п., и Афонин видит здесь потенциал его сужения примерно на 100 б. п., или до уровня 12,5% годовых в терминах доходности.

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