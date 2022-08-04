Рынок акций РФ демонстрирует смешанную динамику, индекс РТС растет благодаря укреплению рубля

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ демонстрирует в четверг утром смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику; индекс РТС умеренно подрастает благодаря укреплению рубля.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2122,02 пункта (-0,09%), индекс РТС - 1111,96 пункта (+0,54%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 6,2%.

Доллар стоил 60,15 рубля (-0,43 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+6,2%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+0,7%), а также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "Московской биржи" (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%, "префы" выросли также на 0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Депозитарные расписки Ozon выросли в начале торгов, полностью нивелировав падение предыдущего дня на новостях о пожаре на складе компании. Пожарные полностью потушили возгорание на складе Ozon в подмосковной Истре, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг утром. В среду пресс-служба МЧС сообщила, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. Тушение пожара на складе Ozon в подмосковной Истре осложнялось конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания была привлечена авиация МЧС. Пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада. По факту пожара начата проверка.

Акции VEON (MOEX: VEON) выросли в цене на 6% после публикации финансового отчета компании за II квартал 2022 года. Выручка телекоммуникационного холдинга VEON во II квартале увеличилась на 5,6% и составила $2 млрд. В нацвалютах выручка также продемонстрировала рост - на 6%. EBITDA увеличилась на 13%, до $913 млн. В национальных валютах рост составил 14,1%. Маржинальность по показателю составила 45,4% против 42,4% годом ранее. VEON в отчетном периоде раскрыл данные по чистой прибыли: она составила $183 млн, увеличившись год к году на 43,5%. Чистая прибыль VEON, относящаяся к акционерам холдинга, выросла на 34%, до $135 млн.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов четверга демонстрирует смешанную динамику "голубых фишек" на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом после двухдневного снижения. Инвесторы анализировали корпоративную отчетность, заявления руководителей ФРС и данные по деловой активности. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 56,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение в среднем до 53,5 пункта, сообщает Trading Economics. В то же время значение индекса стало максимальным за три месяца. Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США.

В частности, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что на сентябрьском заседании ставка снова будет повышена на 75 базисных пунктов, как и на двух предыдущих заседаниях, хотя его базовый сценарий предусматривает подъем на 50 базисных пунктов. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер также поддержала продолжение курса на повышение ставки. "Нам предстоит еще немало работы, поскольку мы так и не увидели разворота инфляции, - сказала она на мероприятии, организованном Washington Post. - Мы хотим увидеть устойчивые признаки на протяжении нескольких месяцев того, что инфляция достигла пика и начала снижаться".

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут в четверг на фоне снижения градуса геополитической напряженности в регионе. Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК вырос на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,15%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,66%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,07%. Европейские фондовые площадки также демонстрируют в начале торгов 4 августа позитивную динамику в пределах 0,5-0,8%.

Последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела ряд встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР - в Южную Корею.

Цены на нефть не демонстрируют в четверг утром ярко выраженной динамики после резкого падения 3 августа на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск в четверг составила $96,69 за баррель, что на всего 0,09% ниже закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $90,76 за баррель, что на 0,11% больше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. При этом ОПЕК+ на заседании в среду приняла решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка в четверг утром сложился умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Поддержку рынку РФ при этом могут оказать отдельные корпоративные новости. Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 1,3-2,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который поднялся к пику с мая текущего года. Рынок поддержали данные о неожиданном ускорении активности в секторе услуг страны в июле по оценке ISM. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют всего 0,1% в рамках коррекции. На торгах в Азии преобладает позитивная динамика".

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может получить поддержку от улучшения настроений на зарубежных площадках и более крепкого рубля и выйти в плюс в обоих сегментах. Тем не менее продажи ввиду общего нисходящего давления могут вернуться по ходу дня. Из корпоративных новостей поддержку акциям "Яндекса", VK (MOEX: VKCO) и Ozon в четверг могут оказать данные о выделении компаниям льготного кредита правительства в размере 130 млрд рублей. На зарубежных площадках инвесторы пытаются вернуться к оптимистичным настроениям, черпая поддержку от позитивных квартальных данных и надежд на смягчение тона финансовых регуляторов", - полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев отмечает, что "в среду на мировые рынки вновь вернулись оптимистичные настроения. В четверг утром на глобальных рынках оптимизм сохраняется. Хотя фьючерсы на американские индексы в символическом минусе, ключевые биржи Азии растут на фоне снижения напряженности между КНР и Тайванем. Из значимой статистики сегодня стоит выделить данные по торговому балансу США в июне, а также данные по числу новых заявок на пособия по безработице в США. На этом фоне индекс МосБиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2100-2150 пунктов. Давление на рынок может оказать нестабильность нефтяных цен. Впрочем, основной негатив этой недели уже был отыгран, поэтому явных драйверов для ухода рынка ниже этого коридора пока нет".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 7,85 млрд рублей (из них 1,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 0,8 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 0,7 млрд рублей на акции "Яндекса").