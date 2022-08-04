.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена нефти останется на уровнях выше $99/барр. в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
.
04 августа 2022 года 11:36
Цена нефти останется на уровнях выше $99/барр. в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Цена нефти останется на уровнях выше $99 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Эксперты напоминают, что на заседании ОПЕК+ было принято решение повысить добычу картеля на 0,1 млн барр./сутки. Такое повышение планов по добыче рынок воспринял как незначительное, на фоне чего фьючерсы на нефть марки Brent в моменте достигали $102,40/барр. Тем не менее, по итогам дня они упали на 3,74% до $96,78/барр. В минусе котировки закрылись во многом в связи со вчерашней публикацией недельных данных по запасам от Минэнерго США. Они указали на рост нефтяных запасов за неделю сразу на 4,47 млн барр., в то время как ожидалось их снижение на 0,63 млн барр., отмечается в комментарии. "Такая статистика напоминает о перспективах более слабого спроса на нефть, что оказывает давление на нефтяной рынок. При этом вчерашняя экономическая статистика была неоднозначной для рынка нефти - розничные продажи в еврозоне упали заметно сильнее, чем ожидалось, но индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM превзошел рыночные ожидания. Сегодня фьючерсы Brent снижаются на 0,20% и торгуются около $96,60/барр. Котировки сегодня могут показать рост в рамках коррекции после вчерашнего падения. Тем не менее уже завтра будут опубликованы июльские данные по рынку труда США, что может пока сдерживать рост фьючерсов Brent выше $99/барр.", - пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
04 августа 2022 года 15:30
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Roku Inc. с целью $90 за штуку, что предполагает потенциал роста 14%, сообщается в материале инвесткомпании. "Компания Roku предоставила квартальную отчетность: слабость рекламного рынка привела к крайне разочаровывающему прогнозу на III... читать дальше
.04 августа 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Газпрома" с целью 172 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 196 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.04 августа 2022 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vale S.A. с целью $16,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,9%, стоп-приказ: $12, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что последняя опубликованная... читать дальше
.04 августа 2022 года 14:00
Облигации ГК "ЕКС" серии БО-01 обладают потенциалом роста, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Группа компаний "ЕКС" (ГК "ЕКС") - один из крупнейших подрядчиков в области строительства объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры в России. Группа показывает... читать дальше
.04 августа 2022 года 13:30
Инвесторам в текущей ситуации имеет смысл продавать бумаги ГМК "Норильский никель", считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Свободный денежный поток (FCF) "Норникеля" за I полугодие 2022г оказался на 40% ниже консенсуса из-за роста оборотного капитала и капитальных затрат. Считаем,... читать дальше
.04 августа 2022 года 13:01
"Финам" подтверждает рейтинг акций Edison International на уровне "покупать" с целевой ценой $76 за штуку и потенциалом роста 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Калифорнийский сетевой холдинг Edison International представил результаты за II квартал 2022г. Компания... читать дальше
.04 августа 2022 года 12:28
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 6,5% годовых к декабрю 2022г, полагают аналитики Росбанка. Эксперты указывают, что c 23 июля по 1 августа индекс потребительских цен снизился на 0,14% н/н. В результате расчетная оценка годовой инфляции снизилась с 15,5% г/г до 15,35% г/г. Основным... читать дальше
.04 августа 2022 года 12:00
S Express открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2200-2300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5-3 месяца. Цена входа: до 2000 руб., потенциальная доходность: 10-15%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперт инвесткомпании Павел Гаврилов указывает на... читать дальше
.04 августа 2022 года 11:45
Москва. 4 августа. Рынок акций РФ демонстрирует в четверг утром смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику; индекс РТС умеренно подрастает благодаря укреплению рубля. читать дальше
.04 августа 2022 года 11:16
Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Caterpillar Inc. с целевой ценой $260 за штуку, что предполагает потенциал роста 39% от текущего ценового уровня, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Caterpillar представил финансовые результаты за II квартал 2022 года.... читать дальше
.04 августа 2022 года 10:53
BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции CVS Health Corp. с целью $103,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 6 июня, в связи с изменением технической картины, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Доходность за 58 дней с учетом квартального дивиденда... читать дальше
.04 августа 2022 года 10:35
Умеренный оптимизм сохранится на торгах ОФЗ в четверг, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Рынок ОФЗ завершил торговый день в среду с минимальными изменениями относительно вторника. Изменения доходностей составили не более 5 б. п., при этом торговые обороты были немного выше... читать дальше
.04 августа 2022 года 10:27
Москва. 4 августа. Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании публикации ключевых статистических показателей недели и вслед за ценами на нефть, сильно упавшими вечером предыдущего дня. читать дальше
.04 августа 2022 года 10:16
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 4 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - экономический бюллетень ЕЦБ (11:00 МСК); - заседание Банка Англии по... читать дальше
.04 августа 2022 года 10:05
Рубль в четверг, скорее всего, продолжит торговаться на уровне 60,5 руб./$1, доходности ОФЗ могут опуститься на несколько базисных пунктов, говорится в комментарии Sber CIB. "Торги в паре USD/RUB в среду завершились на уровне 60,6 руб./$1. Торговая активность при этом была значительно ниже... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.