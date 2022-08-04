Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Caterpillar Inc. с целевой ценой $260 за штуку, что предполагает потенциал роста 39% от текущего ценового уровня, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Caterpillar представил финансовые результаты за II квартал 2022 года. Скорректированная EPS в отчетном периоде увеличилась на 22,3% г/г, до $3,18, превысив консенсус-прогноз в $3,01. Выручка Caterpillar увеличилась на 11% г/г, до $14,25 млрд, немного не дотянув до прогнозов аналитиков в $14,28 млрд. Положительное влияние на финансовые показатели оказало повышение цен и объемов продаж в Северной и Латинской Америке, но было частично компенсировано увеличением производственных затрат, неблагоприятными изменениями валютных курсов и снижением объемов продаж в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во II квартале Caterpillar вернула акционерам $1,7 млрд через обратный выкуп акций и дивиденды. Отметим, что компания повысила размер квартального дивиденда на 8% к/к, до $1,20 на акцию", - пишет аналитик Наталья Пырьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.