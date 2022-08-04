Умеренный оптимизм сохранится на торгах ОФЗ в четверг - Инвестбанк Синара

Умеренный оптимизм сохранится на торгах ОФЗ в четверг, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Рынок ОФЗ завершил торговый день в среду с минимальными изменениями относительно вторника. Изменения доходностей составили не более 5 б. п., при этом торговые обороты были немного выше средних. В лидеры по оборотам вышли среднесрочные бумаги с фиксированным купоном серии 26219 (7,87%, 2026г) и флоатер серии 29019 (2029г). Наиболее вероятно, что сегодня умеренно позитивные настроения на рынке сохранятся на фоне вчерашних данных о динамике ИПЦ, вновь указавшим на дефляцию", - пишет аналитик Александр Афонин.

Эксперт напоминает, что на рынке корпоративных облигаций также преобладал умеренный оптимизм. Лидером по обороту, как и днем ранее, стали бумаги ЕАБР П3-01 (9,56%, 2025г).

"ДОМ.РФ 4 августа предложит инвесторам свои 2-летние облигации объемом 15 млрд руб. Ориентир по доходности находится на уровне 2-летней КБД плюс премия не более 120 б. п. На наш взгляд справедливая премия по бумагам ДОМ.РФ находится в районе 100 б. п. к КБД, а в начальный ориентир заложена небольшая премия, которая, скорее всего, будет снижена до справедливого уровня в процессе сбора заявок", - указывает Афонин.

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