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04 августа 2022 года 10:27

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании ключевых статданных

Москва. 4 августа. Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании публикации ключевых статистических показателей недели и вслед за ценами на нефть, сильно упавшими вечером предыдущего дня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,72-61,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,895 руб./$1 (+31,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 61,6025 руб./EUR1 (+62,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 45,34 коп. к уровню закрытия 3 августа, до 61,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,76 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 47,82 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов, участники рынка находятся в ожидании ключевых данных по американскому рынку труда за июль, которые министерство труда США опубликует в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

Участники рынка все больше склоняются к тому, что Федрезерв будет постепенно снижать темпы увеличения ключевой процентной ставки: как свидетельствуют данные FedWatch, рынок видит 42%-ную вероятность очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, а вероятность подъема на 50 б.п. оценивается в 56%.

Кроме того, последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела несколько встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР - в Южную Корею.

Росстат с 23 июля по 1 августа 2022 года (за 10 дней) зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,14% после дефляции в 0,08% с 16 по 22 июля, дефляции в 0,17% с 9 по 15 июля, дефляции в 0,03% со 2 по 8 июля, соответствующие данные статслужба опубликовала в среду.

Росстат с августа 2022 года при расчете недельной инфляции вернулся к регистрации потребительских цен по понедельникам, а не по пятницам, поэтому в этот раз замер динамики цен был сразу за 10 дней (следующий замер цен будет уже совпадать с обычной неделей - со 2 по 8 августа).

Как сообщалось, с января по август 2022 года Росстат рассчитывал недельную инфляцию, регистрируя цены по пятницам (до 2022 года рассчитывал по понедельникам). Тогда Росстат объяснял этот переход тем фактом, что регистрация цен в пятницу "позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу".

С начала августа цены в РФ снизились к 1 августа (то есть за один день) на 0,02%, с начала 2022 года цены выросли к 1 августа на 11,16%.

Из данных за последнюю неделю июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 1 августа до 15,27% с 15,37% на 22 июля.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 июля принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%, что стало неожиданным для рынка (консенсус предусматривал снижение ставки только на 50 б.п.).

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.

Цены на нефть демонстрируют слабый рост утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в четверг составляет $97,06 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на 3,7%, до $96,78 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,01 за баррель, что на 0,39% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на 4%, до $90,66 за баррель.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

ОПЕК+ на заседании в среду приняла решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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