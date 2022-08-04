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04 августа 2022 года 10:16
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 4 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - экономический бюллетень ЕЦБ (11:00 МСК); - заседание Банка Англии по процентной ставке (14:00 МСК) и пресс-конференция по итогам (14:30 МСК); - недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК); - выступление представителя ФРС Местера (19:00 МСК); - финансовые результаты Veon и Evraz за II кв. 2022г по МСФО; - совет директоров "ФосАгро" может рассмотреть вопрос о дивидендах за II кв. 2022 года; - квартальные результаты Adidas, Alibaba, Bayer, ConocoPhillips, Credit Agricole, Glencore, ING, Lufthansa, Toyota Motor. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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04 августа 2022 года 15:30
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Roku Inc. с целью $90 за штуку, что предполагает потенциал роста 14%, сообщается в материале инвесткомпании. "Компания Roku предоставила квартальную отчетность: слабость рекламного рынка привела к крайне разочаровывающему прогнозу на III... читать дальше
.04 августа 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Газпрома" с целью 172 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 196 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.04 августа 2022 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vale S.A. с целью $16,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,9%, стоп-приказ: $12, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что последняя опубликованная... читать дальше
.04 августа 2022 года 14:00
Облигации ГК "ЕКС" серии БО-01 обладают потенциалом роста, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Группа компаний "ЕКС" (ГК "ЕКС") - один из крупнейших подрядчиков в области строительства объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры в России. Группа показывает... читать дальше
.04 августа 2022 года 13:30
Инвесторам в текущей ситуации имеет смысл продавать бумаги ГМК "Норильский никель", считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Свободный денежный поток (FCF) "Норникеля" за I полугодие 2022г оказался на 40% ниже консенсуса из-за роста оборотного капитала и капитальных затрат. Считаем,... читать дальше
.04 августа 2022 года 13:01
"Финам" подтверждает рейтинг акций Edison International на уровне "покупать" с целевой ценой $76 за штуку и потенциалом роста 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Калифорнийский сетевой холдинг Edison International представил результаты за II квартал 2022г. Компания... читать дальше
.04 августа 2022 года 12:28
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 6,5% годовых к декабрю 2022г, полагают аналитики Росбанка. Эксперты указывают, что c 23 июля по 1 августа индекс потребительских цен снизился на 0,14% н/н. В результате расчетная оценка годовой инфляции снизилась с 15,5% г/г до 15,35% г/г. Основным... читать дальше
.04 августа 2022 года 12:00
S Express открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2200-2300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5-3 месяца. Цена входа: до 2000 руб., потенциальная доходность: 10-15%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперт инвесткомпании Павел Гаврилов указывает на... читать дальше
.04 августа 2022 года 11:45
Москва. 4 августа. Рынок акций РФ демонстрирует в четверг утром смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику; индекс РТС умеренно подрастает благодаря укреплению рубля. читать дальше
.04 августа 2022 года 11:36
Цена нефти останется на уровнях выше $99 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Эксперты напоминают, что на заседании ОПЕК+ было принято решение повысить добычу картеля на 0,1 млн барр./сутки. Такое повышение планов по добыче рынок воспринял... читать дальше
.04 августа 2022 года 11:16
Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Caterpillar Inc. с целевой ценой $260 за штуку, что предполагает потенциал роста 39% от текущего ценового уровня, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Caterpillar представил финансовые результаты за II квартал 2022 года.... читать дальше
.04 августа 2022 года 10:53
BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции CVS Health Corp. с целью $103,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 6 июня, в связи с изменением технической картины, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Доходность за 58 дней с учетом квартального дивиденда... читать дальше
.04 августа 2022 года 10:35
Умеренный оптимизм сохранится на торгах ОФЗ в четверг, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Рынок ОФЗ завершил торговый день в среду с минимальными изменениями относительно вторника. Изменения доходностей составили не более 5 б. п., при этом торговые обороты были немного выше... читать дальше
.04 августа 2022 года 10:27
Москва. 4 августа. Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании публикации ключевых статистических показателей недели и вслед за ценами на нефть, сильно упавшими вечером предыдущего дня. читать дальше
.04 августа 2022 года 10:05
Рубль в четверг, скорее всего, продолжит торговаться на уровне 60,5 руб./$1, доходности ОФЗ могут опуститься на несколько базисных пунктов, говорится в комментарии Sber CIB. "Торги в паре USD/RUB в среду завершились на уровне 60,6 руб./$1. Торговая активность при этом была значительно ниже... читать дальше
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