Рубль в четверг продолжит торговаться на уровне 60,5 руб./$1 - Sber CIB

Рубль в четверг, скорее всего, продолжит торговаться на уровне 60,5 руб./$1, доходности ОФЗ могут опуститься на несколько базисных пунктов, говорится в комментарии Sber CIB.

"Торги в паре USD/RUB в среду завершились на уровне 60,6 руб./$1. Торговая активность при этом была значительно ниже среднего - у участников рынка нет большой потребности ни в покупке, ни в продаже валюты в данный момент. В четверг предпосылок для значительных движений нет, рубль останется вблизи 60,5 руб./$1", - отмечают аналитики инвестбанка.

Котировки Brent в четверг утром, как и накануне, преимущественно держатся вблизи отметки $97 за баррель. Стабилизации цен способствует очередное сокращение прокачки нефти по системе КТК (управляет нефтепроводом на юге России). По мнению аналитиков, котировки нефти смогут частично отыграть понесенные накануне потери и приблизиться к отметке $98,5 за баррель.

"Доходности ОФЗ в среду незначительно повысились - примерно на 1-5 б. п. После завершения торгов Росстат сообщил о сохранении нетипично сильной для начала августа дефляции в России: за период с 23 июля по 1 августа потребительские цены снизились на 0,14%. В четверг доходности ОФЗ могут опуститься на несколько базисных пунктов", - прогнозируют в Sber CIB.

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