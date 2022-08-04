Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 4 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, а также отсутствию новых сообщений на санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом после двухдневного снижения. Инвесторы анализировали корпоративную отчетность, заявления руководителей ФРС и данные по деловой активности. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 56,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение в среднем до 53,5 пункта, сообщает Trading Economics. В то же время значение индекса стало максимальным за три месяца. Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США.

В частности, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что на сентябрьском заседании ставка снова будет повышена на 75 базисных пунктов, как и на двух предыдущих заседаниях, хотя его базовый сценарий предусматривает подъем на 50 базисных пунктов. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер также поддержала продолжение курса на повышение ставки. "Нам предстоит еще немало работы, поскольку мы так и не увидели разворота инфляции, - сказала она на мероприятии, организованном Washington Post. - Мы хотим увидеть устойчивые признаки на протяжении нескольких месяцев того, что инфляция достигла пика и начала снижаться".

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут в четверг на фоне снижения градуса геополитической напряженности в регионе. Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК вырос на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,15%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,66%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,07%.

Последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела ряд встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР - в Южную Корею.

Цены на нефть не демонстрируют в четверг утром ярко выраженной динамики после резкого падения 3 августа на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 мск в четверг составила $96,77 за баррель, что всего на 0,01% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на 3,7%, до $96,78 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $90,71 за баррель, что на 0,06% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на 4%, до $90,66 за баррель.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. При этом ОПЕК+ на заседании в среду приняла решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,313 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,085 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 августа снизился всего на 0,05% и составил 109,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 799,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,43%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,25%) и "АФК Система-1P-19" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-15" (-0,52%), "Альфа-Банк-002Р-12" (-0,41%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Новая концессионная компания" установило ставку 5-го купона облигаций класса "Б1" с индексируемым номиналом на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск облигаций класса "Б1" объемом 3 млрд рублей со сроком обращения около 29 лет в августе 2020 года по ставке 6,2% годовых. Ставка текущего купона - 1,16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала.

Кроме того, АО "Новая концессионная компания" установило ставку 4-го купона облигаций класса "Б2" с индексируемым номиналом на уровне 0,01% годовых. Выпуск "Б2" на 5 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года с погашением в 2049 году. Ставка 1-2-го купонов была установлена на уровне 5,85% годовых. Ставка текущего купона - 1,16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала.

ООО "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 28-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,699 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.