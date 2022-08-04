Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2105-2145п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг в диапазоне 2105-2145 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов в России с изменением не более 1.0% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2105-2145 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2100, 2080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2150, 2170 пунктов. Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением. Но внутри дня он имеет технический потенциал для коррекционного подъема в район 2150-2170 пунктов", - прогнозирует эксперт.

По его мнению, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди ряда иностранных макроэкономических показателей в четверг будут представлять интерес лишь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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