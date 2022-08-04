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04 августа 2022 года 09:40

Фондовые индексы растут, Brent торгуется у $97 за баррель

Американские акции завершили сессию в среду ростом после двухдневного снижения. Азиатские рынки акций растут на фоне снижения геополитической напряженности в регионе. Нефть умеренно дорожает после обвала накануне, Brent у $97 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом после двухдневного снижения.

Инвесторы анализировали корпоративную отчетность, заявления руководителей ФРС и данные по деловой активности в секторе услуг США в июле.

Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США.

В частности, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что на сентябрьском заседании ставка снова будет повышена на 75 базисных пунктов, как и на двух предыдущих заседаниях, хотя его базовый сценарий предусматривает подъем на 50 б.п.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер также поддержала продолжение курса на повышение ставки. "Нам предстоит еще немало работы, поскольку мы так и не увидели разворота инфляции, - сказала она на мероприятии, организованном Washington Post. - Мы хотим увидеть устойчивые признаки на протяжении нескольких месяцев того, что инфляция достигла пика и начала снижаться".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 56,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение в среднем до 53,5 пункта, сообщает Trading Economics. В то же время значение индекса стало максимальным за три месяца.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

"Рынки взяли небольшую передышку, чтобы оценить происходящее в мире. А там по-прежнему высокая инфляция, центробанки сохраняют "ястребиную" риторику, нарастают геополитические риски на вершине всего этого", - заявил управляющий Unigestion Оливье Марсио.

Платежная система PayPal Holdings (SPB: PYPL) во втором квартале получила чистый убыток, но скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков. Котировки акций PayPal выросли на 9,3%.

Биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) в апреле-июне сократила чистую прибыль на 21%, однако показатель превзошел ожидания аналитиков. Бумаги компании подорожали на 16%.

Производитель микрочипов Advanced Micro Devices (SPB: AMD) в минувшем квартале сократил чистую прибыль в 1,6 раза. Акции AMD потеряли в цене 1,2%.

Акции Match Group (SPB: MTCH), владельца приложений для знакомств Tinder и Hinge, рухнули на 18% после того, как компания опубликовала слабую квартальную отчетность и сообщила об отставке главы Tinder.

Производитель спортивной одежды Under Armour Inc. (SPB: UA) в первом квартале 2023 финансового года получил скорректированную прибыль на уровне прогноза рынка. Акции компании выросли на 1,4%, несмотря на ухудшение годового прогноза.

Оператор ресторанов Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) во втором квартале снизил чистую прибыль на 43%, что оказалось хуже ожиданий рынка. Рыночная стоимость компании упала на 1,9%.

Значение Dow Jones Industrial Average поднялось на 1,29% - до 32812,5 пункта.

Standard & Poor''s 500 прибавил 1,56% - до 4155,17 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 2,59% и составил 12668,16 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут в четверг на фоне снижения градуса геополитической напряженности в регионе.

Последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела ряд встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР - в Южную Корею.

"Несмотря на ослабление беспокойства, инвесторы будут следить за потенциальной эскалацией напряженности в отношениях между США и Китаем. Возможность введения экономических санкций Китаем негативно скажется на настрое рынка к риску", - заявил аналитик ActivTrades Андерсон Альвс.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК вырос на 1,4%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,15%.

Котировки акций китайской Wharf Real Estate Investment Co., работающей в сфере недвижимости, растут на 3,4%, несмотря на то, что компания отчиталась о получении чистого убытка в первом полугодии и падении выручки на фоне снижения спроса из-за вспышки коронавируса.

Среди лидеров роста в гонконгском индексе торгуются бумаги интернет-компаний JD.com Inc. (+4,6%), Alibaba Group Holding Ltd. (+4%) и Meituan (+2,3%), а также автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+2,7%) и производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+2,6%).

Капитализация оператора казино в Макао SJM Holdings Ltd. упала на 14% после объявления об эмиссии облигаций на сумму 2,94 млрд гонконгских долларов ($374,5 млн) для увеличения капитала в соответствии с новыми требованиями властей Макао.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК поднялся на 0,6%.

В Японии активно дорожают акции автопроизводителя Subaru Corp. (+8,4%) и выпускающих полупроводниковые компоненты Tokyo Electron Ltd. (+3,3%) и Advantest Corp. (+3%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. растет на 0,7%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,3%, бумаги производителя электроники LG Electronics Inc. прибавляют в цене 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,07%.

В лидерах роста в Австралии акции оператора платежной системы Tyro Payments Ltd. (+14,6%), биофармацевтической Imugene Ltd. (+12%) и букмекера Pointsbet Holdings Ltd. (+10,2%).

Профицит внешнеторгового баланса Австралии в июне побил рекорд и составил 17,67 млрд австралийских долларов ($12,28 млрд), сообщило статистическое ведомство страны. Объем экспорта подскочил на 5,1%, до 61,527 млрд долларов, главным образом благодаря росту поставок железной руды. Импорт в июне увеличился только на 0,7%, до 43,857 млрд долларов.

Цены на нефть демонстрируют слабый рост утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск в четверг составляет $96,95 за баррель, что на $0,17 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на $3,76 (3,7%), до $96,78 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,9 за баррель, что на $0,24 (0,26%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на $3,76 (4%), до $90,66 за баррель.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Увеличение морского импорта и снижение активности нефтеперерабатывающих заводов до минимума с начала мая привело к значительному увеличению запасов нефти, что стало негативным фактором, нивелировавшим позитивный эффект от итогов заседания ОПЕК+", - написал ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит.

ОПЕК+ на заседании в среду приняла решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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