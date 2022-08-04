Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Apple Inc. с целевой ценой $161 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Отчет Apple за 2К22 превзошел ожидания аналитиков, однако разочарование у инвесторов вызывал отказ Apple от представления прогноза на III квартал, хотя комментарии менеджмента в целом звучали оптимистично, отмечают эксперты.

"Мы рассчитываем на незначительное повышение продаж iPhone за III квартал ввиду снятия ряда карантинных ограничений в КНР. Продажи Mac поддержит появление новинок, но в целом ожидания в отношении деск-топов, лэп-топов и планшетов негативные. Консенсус, с которым в целом солидаризируемся и мы, предполагает, что продажи Smartwatch продолжат демонстрировать двузначный рост в среднесрочной перспективе. Среди сдерживающих котировки Apple факторов риски более значительного замедления продаж смартфонов и компьютеров в перспективе ближайших кварталов, постепенное исчерпание спроса на Wearables, Home and Accessories, а также переоцененность компании по мультипликатору P/E NTM, который находится выше среднего за последние пять лет уровня. Наконец, из-за замедления роста продаж в ближайшие годы не приходится рассчитывать на повышение маржи", - пишут эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.