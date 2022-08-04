Пара рубль/доллар может протестировать отметку 61 руб./$1 в ходе торгов четверга - ПСБ

Пара рубль/доллар может протестировать отметку 61 руб./$1 в ходе торгов четверга, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар-рубль завершила торги в среду легким ростом к отметке 60,5 руб./$1. Торговая активность долларом с расчетами "завтра" продолжила снижаться, как и показатель 10-ти дневной волатильности. В течение большей части дня на валютной секции Мосбиржи не наблюдалось значимых драйверов к направленной динамике, ввиду чего курс доллара продолжал консолидироваться. Отметим, что реакции на данные по PMI и ISM США не последовало. Тем не менее, перед самым окончанием торгов доллар слегка подорожал на фоне резко подешевевшей нефти. Статистика по запасам нефти США вышла заметно лучше ожиданий", - пишет эксперт.

Курс американской валюты в четверг, по мнению Жильникова, может продолжить демонстрировать боковое движение с возможным легким удорожанием доллара в диапазоне 59-62 руб./$1 - на данный момент драйверов к направленной динамике не наблюдается.

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