Падение цены нефти ниже $95/барр. может спровоцировать дальнейшее снижение до $91/барр. - BCS Express

Падение цены нефти ниже $95 за баррель Brent может спровоцировать дальнейшее снижение вплоть до до $91 за баррель, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть старались как можно дальше отойти от планки $100 вверх, но на подступах к $102,5 вмешались два фактора - статистика от Минэнерго и решение ОПЕК+, - напоминает аналитик Михаил Зельцер. - Если по последнему члены альянса согласовали символическое, но увеличение добычи с сентября на 100 тыс. б/с, то вот недельные резервы Штатов показали скачок на 4,5 млн баррелей против консенсус-оценок на выбытие 630 тыс. баррелей. На фоне общих рисков рецессии глобальных экономик получился кумулятивный эффект со знаком минус, и фьючерсы на Brent посыпались".

Эксперт отмечает, что в среду котировки тестировали $96,5, а в четверг утром цены недалеко ушли от минимумов среды. Техническая формация инструмента ухудшилась, и, сейчас все внимание на $95. Если вдруг уровень не устоит, вопрос с походом на июльские минимумы у $91 будет решен в пользу нефтемедведей, полагает Зельцер.

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