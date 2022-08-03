Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду разнонаправленную динамику на фоне смешанных сигналов с внешних рынков

Москва. 3 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду разнонаправленную динамику в условиях смешанных сигналов с внешних рынков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного понизились в цене, что преимущественно привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Риски эскалации геополитической напряженности вокруг Тайваня снизились после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула остров.

Некоторые главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 79,4 базисного пункта, до 45,65% от номинала (их доходность упала на 24,5 базисного пункта, до 14,59% годовых), с погашением в 2042 году, напротив, понизились - на 41,2 базисного пункта, подешевев до 40,45% от номинала (их доходность выросла на 13,9 базисного пункта, до 14,94% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9,5 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали за день на 164,1 базисного пункта, до 41,78% от номинала (их доходность снизилась на 45,8 базисного пункта, до 12,81% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 82,5 базисного пункта, подорожав до 45,47% от номинала (их доходность снизилась на 45,6 базисного пункта, до 22,82% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 60,4 базисного пункта, до 41,6% от номинала (их доходность увеличилась на 31 базисный пункт, до 20,89% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году опустились в цене за день на 7,3 базисного пункта, до 49,07% от номинала (их доходность увеличилась на 18,8 базисного пункта, до 45,54% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году уменьшились в цене на 3,9 базисного пункта, до 41,09% от номинала (их доходность поднялась на 5,9 базисного пункта, до 31,92% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подорожал на 13,7 базисного пункта, до 49,92% от номинала (его доходность снизилась на 11,2 базисного пункта, до 80,26% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 августа характеризовалась смешанными настроениями. Рост интереса к рисковым активам был обусловлен снижением геополитической напряженности вокруг Тайваня. Самолет Пелоси в среду вылетел с острова, сообщили западные СМИ, ведущие трансляцию из аэропорта.

Этот необъявленный визит Пелоси приковал внимание мировых СМИ и политиков, так как вызвал резкое недовольство в Пекине. В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пелоси прибыла на Тайвань вечером во вторник, где встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном.

Тем временем, главы некоторых ФРБ настроены продолжить повышение ключевой ставки, что негативно сказалось на рисковых активах. В частности, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер поддержала продолжение курса на повышение ставки, а глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что на сентябрьском заседании ставка снова будет повышена на 75 базисных пунктов, как и на двух предыдущих заседаниях, хотя его базовый сценарий предусматривает подъем на 50 базисных пунктов.