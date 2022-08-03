"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NiSource с целевой ценой $32 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи от 22 июня и по состоянию на 1 августа акции NiSource принесли инвесторам доходность в размере 12%. Защитная природа кейса стала главной причиной роста бумаг. Аналитики подчеркивают, что NiSource является практически полностью регулируемой компанией: лишь около 5% выручки, в основном приходящиеся на оптовые продажи электроэнергии, холдинг зарабатывает на нерегулируемой основе. С учетом вышедших данных министерства торговли США о втором подряд квартальном снижении ВВП интерес инвесторов к подобным защитным кейсам продолжил увеличиваться.

"Привлекательность компании на фоне сектора объясняется высокой тарифной нормой прибыли, а также дивидендной доходностью NTM, которая, по нашим оценкам, в момент выхода идеи составляла 3,6%, но после ралли снизилась до 3,1%. Долговая нагрузка компании ниже среднеотраслевой (коэффициент "Чистый долг / EBITDA" составляет 5,0х при медиане по отрасли 5,7х), что должно позитивно сказаться на ROE NiSource с учетом агрессивного курса ФРС на повышение процентных ставок. Кроме того, капитальные планы компании подразумевают значительные инвестиции в солнечную энергетику в ближайшие два года, что делает временную отмену тарифов на комплектующие к солнечным панелям крайне положительным сигналом для NiSource", - пишут аналитики "Финама".

NiSource - американская газовая коммунальная компания, обслуживающая около 3,2 млн потребителей в 6 штатах (Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Мэриленд и Индиана).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.