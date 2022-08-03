Улучшение в экономике РФ со временем приведет к переоценке стоимости акций - BCS Express

Улучшение в экономике РФ со временем приведет к переоценке стоимости акций, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Опережающие индикаторы деловой активности в России продолжают демонстрировать восстановление экономики страны. В промышленности идет адаптация к санкциям, а экономика вынуждена структурно трансформироваться на фоне закрытия отдельных рынков сбыта продукции и невозможности получения с них необходимых материалов и комплектующих для собственного производства. Акценты смещаются на импортозамещение, развитие дружественных направлений продаж. Подспорьем выступает реимпорт и параллельный импорт. Конечно, на восстановление промышленных сил после масштабных санкций стран Запада нужно время, а подъем показателей PMI происходит в целом благодаря внутреннему рынку и сфере услуг, в частности", - указывает аналитик.

При этом экспортные поставки продукции по-прежнему снижаются, констатирует Зельцер. По его мнению, показатели менеджеров по закупкам достаточно волатильны и могут быстро изменяться на фоне появления непредвиденных факторов. Тем не менее, сентимент снабженцев улучшается, что позволяет и аналитику в дальнейшем придерживаться осторожного оптимизма.

"Так, у потребителей и производителей уже понижены инфляционные ожидания, а уровень инфляции по году может прийти к нижней границе диапазона оценок ЦБ 15-12% после повальных ожиданий весной в +20%. Оценки годового ВВП также улучшены - после пессимистичных прогнозов падения экономики свыше 10% сейчас уже ставится таргет в 4-6%. Ключевая ставка понижена до значений 2021г, а рынок госдолга полностью восстановился и переписал максимумы 2022г. Рубль остается на 5-7 летних максимумах. Но здесь, скорее, ожидаем его ослабления на фоне восполнения весенних утрат по статьям импорта и замедления темпа роста экспорта из-за эмбарго США и ЕС. Ориентир на конец года - 70 руб./$1, при этом безопаснее на этапе вероятного роста инвалют находиться в валютах дружественных стран", - пишет эксперт инвесткомпании.

По его оценке, российские акции все еще слабы, но улучшение в экономике со временем приведет и к переоценке стоимости бумаг в большую сторону. В первую очередь, Зельцер выделяет внутренние истории, к которым относит бумаги компаний финансового, потребительского, телекоммуникационного и ИТ-секторов, а также сферы электроэнергетики.

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