Котировки золота к концу года могут вырасти еще на 10% - Freedom Finance Global

Котировки золота к концу текущего года могут вырасти еще на 10%, до $1910-1960 за тройскую унцию, считают аналитики Freedom Finance Global.

"Мировые цены на золото достигли максимума за месяц на уровне $1804,95/унц. в результате продолжающегося две недели подряд ралли. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), спрос на инвестиционные монеты во II квартале 2022г вырос как в России, так и во всем мире: было продано 71,4 тонны монет (+9 тонн к аналогичному периоду 2021г). Продажи инвестиционного золота в России увеличились до рекордных 5,5 тонны ввиду повышения комиссий за операции с валютой, ослабления рубля, а также в связи с напряженной геополитической обстановкой, которая делает рискованными инвестиции в иностранные активы. Дополнительный интерес к покупке золота объясняется отменой НДС и НДФЛ на операции с ним до конца 2023г", - пишут эксперты инвесткомпании.

Аналитики указывают, что обычно в периоды повышения ставок ФРС мировые цены на золото снижаются, так как укрепляется американский доллар, в котором номинированы цены на драгметаллы. По их мнению, текущий цикл ужесточения монетарной политики в США уже учтен в котировках, и они начинают отыгрывать возможность возвращения регулятора к стимулирующим экономику мерам.

"По итогам июльского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС его глава Джером Пауэлл предположил, что в дальнейшем интенсивность ужесточения денежно-кредитной политики уменьшится, - отмечается в комментарии. - Предварительная оценка динамики ВВП за второй квартал, а также данные индекса расходов на личное потребление, достигшего максимума за 40 лет на отметке 6,9%, сигнализируют о наступлении рецессии в США. Все эти факторы способствуют продолжению роста цен на золото как традиционный защитный актив. На наш взгляд, до конца текущего года оно способно подорожать еще примерно на 10%, до $1910-196/унц. При дальнейшем ослаблении рубля золотые монеты и слитки, купленные в России, покажут еще большую доходность".

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