Freedom Finance Global понизил целевую цену акций PayPal до $105

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций PayPal Holdings Inc. c $132 до $105 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Крупнейшая в мире система онлайн-платежей PayPal Holdings отчиталась за II квартал лучше консенсуса в отношении выручки и прибыли, указывают аналитики. В то же время прогноз числа активных аккаунтов не реализовался: этот показатель остался на уровне января-марта и составил 429 млн. Скорректированная EPS PayPal снизилась на 19% г/г, до $0,93, при общерыночных ожиданиях на уровне $0,87. PayPal вновь понизила прогноз повышения выручки на 2022г с предыдущего диапазона 11-13% до 10%. В этом случае компания заработает $27,85 млрд, что ниже общерыночного консенсуса, подчеркивается в комментарии.

PayPal анонсировала обратный выкуп акций на сумму $15 млрд, из которых $4 млрд придется на текущий год. За апрель-июнь объем buy back составил $750 млн, то есть вдвое меньше, чем за первые три месяца 2022г. Эксперты инвесткомпании ожидают, что, скорее всего, объявленная программа buy back будет реализована до конца 2023г.

"Прогнозы PayPal в отношении динамики доходов стали более реалистичными с учетом текущего охлаждения спроса потребителей на электронную коммерцию после бума во время пандемии, - отмечаю стратеги Freedom Finance Global. - Интерес смещается в сторону услуг, хотя расходы домохозяйств остаются стабильными. Ослабление инфляции поддержит реальные доходы потребителей, но, на наш взгляд, до конца года увеличение их расходов будет сдержанным. В этой ситуации прибыль PayPal останется под давлением из-за замедления роста выручки при повышении издержек. Мы понижаем целевую цену по акции PYPL на горизонте года c $132 до $105".

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