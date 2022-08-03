Акции Норникеля привлекательны для покупок на текущих уровнях - "Открытие Инвестиции"

Акции ГМК "Норильский никель" привлекательны для покупок на текущих уровнях, считает аналитик управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова.

Эксперт напоминает, что в I полугодии 2022г средние цены реализации никеля выросли на 47%, меди - на 8%, палладия и платины снизились - на 13% и 14%, соответственно, что в совокупности с восстановлением работ на рудниках после временной приостановки в прошлом году оказало положительное влияние на результаты компании. Рост логистических затрат и запасов негативным образом сказались на EBITDA и свободном денежном потоке. Тем не менее, на взгляд аналитика, бизнес сохранил высокую рентабельность, и компания подтверждает производственные планы на год.

"Рынок высокосортного никеля до конца текущего года сбалансирован, - пишет Прохорова. - Продажи электромобилей выросли на 70% год-к-году в январе-мае (спрос за счет сектора аккумуляторных батарей; лидирует Китай). Не ожидается сильных ценовых колебаний и на рынках палладия, меди и платины. Замедление мировой экономики может стать причиной пересмотра текущих ожиданий. Электрификация транспорта, восстановление мирового авторынка и инвестиции в возобновляемую энергетику в таком случае снизят свои темпы роста. Пересмотр дивидендной политики с текущего года и потенциальное слияние с "РусАлом" охладили интерес инвесторов к бумаге в последнее время. Учитывая, что перспективы множества других секторов российской экономики в условиях санкций еще более туманны, "Норникель" представляет собой привлекательный объект для вложений по текущим уровням".

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