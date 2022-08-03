Рынок акций РФ умеренно подрастает в среду утром благодаря улучшению внешней конъюнктуры, упали бумаги ММК

Москва. 3 августа. Рынок акций РФ демонстрирует в среду утром умеренно позитивную динамику большинства blue chips благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала; заметно упали акции ММК после включения компании в санкционный список США.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2153,51 пункта (+0,76%), индекс РТС - 1124,72 пункта (+0,77%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 5,9%.

Доллар США стоил к этому моменту 60,32 рубля, что всего на 2,5 копейки выше закрытия предыдущего дня.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+5,9%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+3,8%), а также обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%, "префы" прибавили в цене 0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%, "префы" выросли на 0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-7,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Акции ММК падали в начале торгов на 14,4% (до 22,75 рубля за штуку), отыгрывая включение компании в санкционный список США. В новый санкционный список Минфина США были включены ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК и имеющее лицензии профучастника рынка ценных бумаг ООО "ИК "ММК-Финанс", ПАО "ГТЛК" и его дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов - GTLK Europe Capital DAC), фонд "Сколково" и "Сколтех".

В связи с включением ММК, ГТЛК и их дочерних структур в санкционный список OFAC выдала ряд лицензий на совершение сделок с попавшими в SDN List компаниями. Лицензия на сворачивание операций с ММК и ГТЛК действует до 1 сентября, на выход из их ценных бумаг - до 3 октября. Более длительная лицензия, на полгода (до 31 января 2023г), выдана для сворачивания операций с турецким активом Магнитогорского меткомбината - MMK Metalurji.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в начале торгов среды демонстрирует умеренно позитивную динамику "голубых фишек" на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Визит Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР. "В ответ на визит спикера Палаты представителей США в тайваньский регион Китая Китай, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство КНР.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже преимущественно растут на торгах в среду. Опасения по поводу геополитической напряженности в отношениях между Китаем и США нивелируются оптимизмом в связи со статданными из КНР. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июле вырос до 55,5 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с апреля 2021 года, что связано с дальнейшим улучшением ситуации с коронавирусом и снятием ограничений.

В свою очередь нефтяные котировки снижаются в ходе торгов в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск составила $99,24 за баррель, что на 1,29% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на 51 цент, до $100,54 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $93,19 за баррель, что на 1,3% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на 53 цента, до $94,42 за баррель.

Очередное заседание министров стран ОПЕК+ состоится в среду. Как ожидается, альянс подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство. Также участники рынка реагируют на данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 600 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон для российского рынка в начале торгов можно назвать позитивным. Азиатские рынки растут на фоне воинственной риторики Китая, но отсутствия физических воздействий на американскую высокопоставленную делегацию в связи с визитом на Тайвань. Индекс доллара торгуется стабильно, а валюты риска пользуются спросом. При этом укрепление рубля и негативный внешний фон сыграли основную роль в формировании пессимистичного настроя инвесторов накануне. Мир следил с тревожностью за визитом председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и китайской реакцией. Некоторые даже считали, что может разгореться вооруженный конфликт. Однако визит начался, а бряцанье оружием это еще не конфликт, хотя риторика из Пекина остается крайне жесткой.

"Визит председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси не привел к каким-либо военным столкновениям между КНР и ВС Тайваня. Китай запустил интенсивные военные учения, но не более того. Вызов американского посла для осуждения действий Пелоси также неприятное событие, но далекое от крайне негативных сценариев. Пекин объявил о незначительных торговых ограничениях для острова, но запрет на импорт цитрусовых - это незначительная мера", - считает Кочетков.

"Пока рынок следил за внешней ситуацией, пришли очередные санкционные новости в отношении РФ и ее граждан. Минфин США объявил свои меры против Андрея Григорьевича Гурьева, Андрея Андреевича Гурьева, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко. Однако американское ведомство разъясняет, что санкции не затронут "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Шереметьево" и "Еврохим", так как доли этих лиц менее 50% в структуре владения бизнесом. Непосредственные санкции против компании были введены в отношении ММК. В остальном, новые ограничения касаются высокотехнологичных структур и оборонных предприятий", - отмечает аналитик "Открытие Инвестиции".

По мнению старшего риск-менеджера "Алго Капитал" Виталия Манжоса, текущее состояние внешнего фона характеризуется как умеренно позитивное. Вместе с тем, российский рынок акций пока еще не отыграл вечернюю новость по поводу расширения режима внешних санкций со стороны США. Сочетание указанных противоположных факторов создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Его дальнейшая динамика будет зависеть от реакции участников торгов на новость об ужесточении режима внешних санкций со стороны США. Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди большого количества иностранных макроэкономических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

"Неприятная новость вышла уже после завершения основных торгов в России. США расширили действующий санкционный список за счет включения в него ряда крупных российских бизнесменов, а также нескольких компаний. В частности, от новых ограничительных мер пострадает ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ряд связанных с ним структур. Вместе с тем, согласно специальному разъяснению, новые санкции США не распространяются на компанию "ФосАгро". Инвесторам на локальном фондовом рынке остается лишь утешаться тем, что западные страны избегают введения секторальных ограничительных мер против российских производителей удобрений", - отмечает Манжос.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 8,5 млрд рублей (из них 2 млрд рублей пришлось на акции ММК, 1,1 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 1 млрд рублей на бумаги "Газпрома").