Инвестбанк Синара позитивно оценивает финрезультаты X5 Retail за 2К22

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает финансовые результаты X5 Retail Group за II квартал 2022г и подтверждает положительный взгляд на акции эмитента, отмечается в обзоре банка.

"Сильные результаты X5 Group за 2К22 показывают, что компания, несмотря на непростые условия работы, в состоянии поддерживать неплохие уровни рентабельности, - пишет аналитик Константин Белов. - Выручка в отчетном квартале выросла на 19% г/г до 648 млрд руб., а EBITDA (по МСФО 17) - на 40% г/г до 62 млрд руб., что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 9,5% и ее повышение на 1,4 п. п. относительно 2К21. Чистая прибыль достигла 25,4 млрд руб. (+58% г/г) при рентабельности по чистой прибыли в 3,9%. Весьма хорошие результаты X5 Group за 2К22 показывают способность компании переносить рост закупочных цен в цены "на полке". В сочетании с эффективным контролем расходов это позволяет удерживать показатели рентабельности на приемлемых уровнях. Мы подтверждаем положительный взгляд на акции эмитента".

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