Пара рубль/доллар, скорее всего, останется у отметки 60 руб./$1 в среду - Sber CIB

Пара рубль/доллар, скорее всего, останется у отметки 60 руб./$1 в среду, а доходности ОФЗ могут снизиться на несколько базисных пунктов, говорится в комментарии Sber CIB.

"Торги рублём во вторник закрылись на уровне 60,3 руб./$1. Похоже, что уровни 60 за доллар и 9 за юань сейчас комфортны как для покупателей, так и для продавцов валюты. Полагаем, что рубль в среду останется вблизи этих отметок. В то же время ситуация для покупки юаня на среднесрочную перспективу улучшилась, учитывая снижение неопределённости вокруг визита Пелоси на Тайвань", - пишут аналитики инвестбанка.

Котировки нефти Brent продолжают торговаться вблизи $100 за баррель после выхода данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов нефти и снижение запасов бензина и дистиллятов. В среду пройдёт встреча ОПЕК+, на которой может быть принято решение не только по квотам на сентябрь, но и по дальнейшей стратегии группы до конца года. По мнению аналитиков Sber CIB, если ОПЕК+ примет решение продолжать плавное повышение добычи, цены на нефть, скорее всего, не скорректируются и по-прежнему будут находиться в районе $100 за баррель.

"Рынок госдолга во вторник оставался стабильным, доходности преимущественно двигались в диапазоне плюс-минус 5 б. п. В преддверии выхода данных по недельной инфляции в РФ некоторые участники рынка могут увеличить позиции в расчёте на сохранение дефляции. В связи с этим в течение дня доходности могут снизиться на несколько базисных пунктов", - прогнозируют в инвестбанке.

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