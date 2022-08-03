Рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов под влиянием ряда негативных факторов

Москва. 3 августа. Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в среду утром; рубль немного дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,19 - 60,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,4975 руб./$1 (+20,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 61,29 руб./EUR1 (+3,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,83 коп. к уровню закрытия 2 августа, до 60,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,8 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,44 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов под влиянием ряда факторов. Накануне вечером, уже после закрытия торговой сессии, стало известно, что Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации.

"Госдеп принимает меры по введению визовых ограничений в отношении физлиц в связи с действиями России на Украине. Под ограничения подпадают 893 официальных лица РФ, такие как члены Совета Федерации, а также военнослужащие", - сообщалось в заявлении госсекретарь Энтони Блинкен.

Во вторник Минфин США также внес в санкционные списки главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, а также главу правительства Херсонской области Сергея Елисеева. Санкции ввели против мэра Мариуполя Константина Иващенко. Кроме того, под санкции подпала председатель совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алина Кабаева.

Всего во вторник Минфин США ввел санкции в отношении 13 физических и 36 юридических лиц.

Глобальные инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в Азии из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань (она прибыла в Тайбэй во вторник вечером). Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Визит Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР.

Нефтяные котировки умеренно снижаются в ходе утренних торгов в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК составляет $100,08 за баррель, что на 0,46% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,92 за баррель, что на 0,53% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Очередное заседание министров стран ОПЕК+ состоится в среду. Как ожидается, картель подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

Также участники рынка реагируют на данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 600 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду.

Евросоюз рекомендует импортерам нефти прописывать в договоре купли-продажи пункт, которым экспортер будет подтверждать, что нефть не содержит российской составляющей, говорится в документе ЕС. В противном случае экспортер будет нести договорную ответственность за любые неверные заявления, предупредили европейские чиновники.

Евросоюз запретит импорт российской нефти, поставляемой морским путем, с декабря 2022 года.