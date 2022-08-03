Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США, еврозоны и России:

- Индексы PMI в сфере услуг за июль в Китае (от Caixin), Германии, Франции, еврозоне и США.

- Розничные продажи и ИЦП еврозоны за июнь.

- Недельная инфляция в России.

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