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03 августа 2022 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка подрасти благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 3 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут немного подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Также инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетностей крупных американских компаний.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР. "В ответ на визит спикера Палаты представителей США в тайваньский регион Китая Китай, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство КНР.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в среду. Опасения по поводу геополитической напряженности в отношениях между Китаем и США нивелируются оптимизмом в связи со статданными из КНР. Гонконгский Hang Seng в 8:25 мск вырос на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,5%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июле вырос до 55,5 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с апреля 2021 года, что связано с дальнейшим улучшением ситуации с коронавирусом и снятием ограничений. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,53%. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,65%. И лишь австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

В свою очередь нефтяные котировки относительно стабильны в ходе утренних торгов в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $100,55 за баррель, что на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на 51 цент, до $100,54 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $94,39 за баррель, что всего на 0,03% меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на 53 цента, до $94,42 за баррель.

Очередное заседание министров стран ОПЕК+ состоится в среду. Как ожидается, картель подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство. Также участники рынка реагируют на данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 600 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,911 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,803 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 августа снизился всего на 0,005% и составил 109,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,016%, поднявшись до 800,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,73%), "Сбербанк-002Р-01" (+0,29%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,5%), "Европлан-001Р-01" (-0,26%) и "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) полностью разместил 3-летние облигации серии 003Р-001 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 июля. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,569% годовых.

ПАО "Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов" (MOEX: GEMA) полностью разместило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на весь срок обращения выпуска - 4,5 года - установлена в размере 14% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов. Эмиссия размещена в рамках программы облигаций компании объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "ДОМ.РФ" 4 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-11R объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 9 августа.

ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) 8 августа планирует провести сбор заявок в рамках вторичного размещения выпуска облигаций 7-й серии объемом до 10 млрд рублей и 9-й серии объемом до 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Объем размещения будет равен объему предъявленных по оферте облигаций. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала. Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка текущего, последнего купона - 8,3% годовых. По обоим выпускам 8 августа предстоит исполнение оферты. Дата погашения займов - 31 января 2023 года.

ООО "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,204 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 002Р-01 на сумму 3,454 млн рублей. Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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