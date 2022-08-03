.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи откроет в среду торги в диапазоне 2115-2160п - "Алго Капитал"
.
03 августа 2022 года 09:56
Индекс Мосбиржи откроет в среду торги в диапазоне 2115-2160п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 2115-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем начала торгов в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2115-2160 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2100, 2080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2180 пунктов. Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением. Его дальнейшая внутридневная динамика будет зависеть от реакции участников торгов на вечернюю новость по поводу ужесточения режима внешних санкций со стороны США", - отмечает Манжос. По мнению эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди большого количества иностранных макроэкономических показателей максимальную практическую значимость, на взгляд аналитика, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
03 августа 2022 года 18:31
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NiSource с целевой ценой $32 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи от 22 июня и по состоянию на 1 августа акции... читать дальше
.03 августа 2022 года 18:01
Улучшение в экономике РФ со временем приведет к переоценке стоимости акций, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Опережающие индикаторы деловой активности в России продолжают демонстрировать восстановление экономики страны. В промышленности идет адаптация к санкциям, а экономика вынуждена... читать дальше
.03 августа 2022 года 17:00
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций PayPal Holdings Inc. c $132 до $105 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании. Крупнейшая в мире система онлайн-платежей PayPal Holdings отчиталась за II квартал лучше консенсуса в отношении выручки и прибыли, указывают... читать дальше
.03 августа 2022 года 16:33
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co. на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. "Pioneer Natural Resources опубликовала 2 августа достаточно сильную финансовую отчетность за 2К22. Благодаря фактору увеличения цен на... читать дальше
.03 августа 2022 года 16:00
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4050-4100 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "S&P 500 снижается к верхней границе восходящего канала после его недавнего пробоя, что может спровоцировать дальнейшее... читать дальше
.03 августа 2022 года 15:33
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Booking Holdings Inc. с целевой ценой $2400 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $1830, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.03 августа 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции VK с целью 518 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: 338 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения бумага демонстрирует... читать дальше
.03 августа 2022 года 14:35
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции "Татнефти" с целью 500 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "1 августа "Татнефть" опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2022г по РСБУ. Выручка компании за I пол. 2022г увеличилась... читать дальше
.03 августа 2022 года 14:05
BCS Express рекомендует покупать акции RingCentral Inc. с целевой ценой $87 за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Ringcentral предоставила финансовые результаты по итогам II квартала 2022г выше консенсус-прогноза, - указывают эксперты. - Выручка за квартал составила $487 млн (+28%... читать дальше
.03 августа 2022 года 13:40
Компания Walt Disney Co. является одним из главных бенефициаров снятия коронавирусных ограничений по всему миру, говорится в аналитическом материале "Финама". Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи от 14 июня и по состоянию на 29 июля акции The Walt Disney Company принесли инвесторам... читать дальше
.03 августа 2022 года 13:12
Акции ГМК "Норильский никель" привлекательны для покупок на текущих уровнях, считает аналитик управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова. Эксперт напоминает, что в I полугодии 2022г средние цены реализации никеля выросли на 47%, меди - на 8%, палладия и платины... читать дальше
.03 августа 2022 года 12:44
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Emerson Electric с целевой ценой $119 за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Эксперты констатируют, что с момента публикации идеи от 1 июля и по состоянию на 2 августа акции... читать дальше
.03 августа 2022 года 12:21
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" и "Интер РАО", но отмечают, что низкий спрос - первая "туча" на горизонте, говорится в обзоре инвесткомпании. "Июльская статистика спроса на электроэнергию от Системного оператора оказалась весьма... читать дальше
.03 августа 2022 года 11:59
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает финансовые результаты X5 Retail Group за II квартал 2022г и подтверждает положительный взгляд на акции эмитента, отмечается в обзоре банка. "Сильные результаты X5 Group за 2К22 показывают, что компания, несмотря на непростые условия работы, в... читать дальше
.03 августа 2022 года 11:40
Рынок акций РФ умеренно подрастает в среду утром благодаря улучшению внешней конъюнктуры, упали бумаги ММК
Москва. 3 августа. Рынок акций РФ демонстрирует в среду утром умеренно позитивную динамику большинства blue chips благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала; заметно упали акции ММК после включения компании в санкционный список США. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.