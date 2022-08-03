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03 августа 2022 года 09:50

Brent - $100 за баррель.

Фондовые индексы США завершили торги снижением на фоне геополитических рисков. Фондовые рынки АТР в основном растут, за исключением Австралии. Нефть умеренно дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+, Brent у $100 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

Инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в Азии из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань (она прибыла в Тайбэй на во вторник вечером). Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Визит Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР.

Также инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетностей крупных американских компаний.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) подскочили в цене на 18,9%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, снова получила убыток во втором квартале 2022 года, хотя её выручка увеличилась более чем в два раза, превысив прогнозы аналитиков.

Бумаги Activision Blizzard (SPB: ATVI) подешевели на 0,95%. Американский разработчик видеоигр в апреле-июне сократил выручку третий квартал подряд, однако показатель оказался выше прогноза рынка.

Котировки бумаг Marriott International (SPB: MAR) уменьшились на 0,8%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети во втором квартале увеличил чистую прибыль на 61% на фоне восстановления туристической отрасли, при этом скорректированный показатель и выручка существенно превзошли ожидания.

Капитализация Caterpillar (SPB: CAT) упала на 5,8%, компания является лидером снижения в индексе Dow Jones. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности во втором квартале увеличил чистую прибыль на 18,4%, однако выручка оказалась незначительно хуже ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость KKR & Co Inc. уменьшилась на 5,9%. Американская инвестиционная компания получила чистый убыток во втором квартале 2022 года и сократила распределяемую прибыль (денежные средства, которые могут пойти на выплату дивидендов) примерно на 9%.

Бумаги DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) подешевели на 2,7%. Американская химическая компания резко увеличила чистую прибыль во втором квартале текущего года и повысила выручку на 7%, однако её прогноз на третий квартал разочаровал инвесторов.

Цена бумаг Arconic (SPB: ARNC) уменьшилась на 7,8%. Американский производитель алюминиевой продукции во втором квартале 2022 года получил чистую прибыль и увеличил выручку лучше ожиданий рынка, но ухудшил прогноз на год.

Акции Cowen Inc. подорожали на 8,4%. Канадский Toronto-Dominion Bank договорился о приобретении американского инвестиционного банка в рамках сделки стоимостью $1,3 млрд, продолжая расширять присутствие на американском рынке.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизилось на 1,23% - до 32396,17 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,67% - до 4091,19 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 0,16% и составил 12348,76 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на торгах в среду.

Опасения по поводу геополитической напряженности в отношениях между Китаем и США нивелируется оптимизмом в связи со статданными из КНР.

Гонконгский Hang Seng в 8:25 мск вырос на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июле вырос до 55,5 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с апреля 2021 года, что связано с дальнейшим улучшением ситуации с коронавирусом и снятием ограничений.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые за 4 месяца.

Наиболее существенный подъем в Гонконге демонстрируют акции Semiconductor Manufacturing International Corp. (+8,5%), Xinyi Glass Holdings Ltd. (+5,1%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,5%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 мск вырос на 0,46%.

В лидерах роста находятся акции Nichirei Corp. (+5,9%), Hitachi Zosen Corp. (+4,2%) и Daikin Industries Ltd. (+4,1%).

Поддержку японскому индикатору также оказывает рост технологического сектора. Акции SoftBank Group Corp. прибавляют 0,8%, Tokyo Electron Ltd. - 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,65%.

Акции производителя электроники LG Electronics Inc. прибавляют в цене 0,1%.

Между тем, капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. снижается на 0,8%. Акции южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

Розничные продажи в Австралии в июне 2022 года выросли на 0,2% в помесячном выражении, достигнув нового рекорда на уровне 34,24 млрд австралийских долларов, свидетельствуют официальные статданные. Между тем темпы роста стали самыми медленными с конца 2021 года. В мае рост составил 0,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Австралии, рассчитываемый S&P Global, упал до 50,9 пункта в июле с 52,6 пункта месяцем ранее.

Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. снижаются в цене на 0,1% и 0,4% соответственно.

Нефтяные котировки умеренно снижаются в ходе утренних торгов в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск в среду составляет $110,2 за баррель, что на $0,34 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на 51 цент, до $100,54 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,12 за баррель, что на $0,30 (0,32%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на 53 цента, до $94,42 за баррель.

Очередное заседание министров стран ОПЕК+ состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

"Вероятность, что они объявят об увеличении добычи, остается низкой - на фоне неопределенного экономического прогноза и признаков слабости со стороны спроса", - говорится в аналитической записке экспертов ANZ Research.

Также участники рынка реагируют на данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 600 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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