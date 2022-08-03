Цена нефти, возможно, удержится в диапазоне $100-103/барр. в среду - ПСБ

Цена нефти, возможно, удержится в диапазоне $100-103 за баррель Brent в среду, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent во вторник не продемонстрировали особо выразительного движения, зафиксировав по итогам дня минимальные изменения и оставшись около $100/барр. На утро среды октябрьский фьючерс пытается отскакивать. На техкомитете ОПЕК+ был понижен прогноз по профициту нефти на текущий год - ожидается 0,8 млн барр./день в базовом сценарии. В 2023г - 0,5 млн барр./день. Сегодня состоится заседание ОПЕК+, где будут обсуждаться дальнейшие планы по добыче в связи с истечением сделки в этом месяце. Предполагается, что Саудовская Аравия, имея значительные резервные мощности, будет готова перейти к наращиванию добычи. Ирак высказался о готовности компенсировать до 0,6 млн барр./день к декабрю", - пишет эксперт банка.

Из статистики Крылова отметила предварительные данные от Американского института нефти: запасы нефти выросли на 2,2 млн барр., а бензина и дистиллятов снизились на 0,2 и 0,3 млн барр. соответственно. В среду в фокусе более официальные цифры от Минэнерго США, особенно интересные в части поставок нефтепродуктов, отражающие ситуацию со спросом в стране. Аналитик полагает, что Brent в среду будет колебаться в диапазоне $100-103/барр.

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