Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 59-61 руб./$1 в среду -ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит 59-61 руб./$1 в среду, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" во вторник слегка уменьшилась, как и показатель 10-ти дневной волатильности, - пишет эксперт. - В целом, заметных изменений в котировках ключевых валютных пар на Мосбирже не наблюдалось, а на рынке образовался паритет между спросом и предложением. Мы склонны полагать, что подобная динамика была связана с обострением Тайваньского вопроса, а участника рынки наблюдали за разрешением ситуации, чтобы определить последующую динамику валют. В целом, схожим образом вели себя глобальные фондовые и сырьевые рынки, однако если обратить внимание на стоимость фьючерсов на золото и индекс DXY, то в большей степени прослеживался уход инвесторов от риска - участники верили в эскалацию конфликта".

Аналитик банка полагает, что в среду курс американской валюты может продолжить демонстрировать боковое движение с возможным легким удорожанием национальной валюты в диапазоне 59-61 руб./$1. На данный момент драйверов к направленной динамике, по мнению Жильникова, не наблюдается.

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