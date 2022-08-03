Цена нефти сохраняет тенденцию к росту - BCS Express

Цена нефти сохраняет тенденцию к росту, поскольку геополитическая риск-премия в биржевых ценах удерживается, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Отметившись накануне у $98, нефть марки Brent достаточно оперативно вернулась в трехзначную область, в моменте контракты подпрыгивали к $102,5. Однако закрепиться "нефтебыкам" явно помешали данные от API - неофициальные метрики по запасам отразили +2,2 млн баррелей против консенсус-оценок падения на 630 тыс. Посмотрим, что среду скажет Минэнерго. Также на курс энергоносителей может оказать влияние слет министров ОПЕК+, хотя ожидания по квотам нейтральные", - пишет аналитик.

Эксперт указывает, что в утренние часы торги проходят чуть выше планки $100 с понижением в полпроцента. Учитывая высоковолатильную природу инструмента, Зельцер уверен, что круглая отметка еще много раз может быть протестирована и сверху, и снизу. "Тем не менее тренд вверх по Brent все еще сохраняется, даже невзирая на риски рецессий глобальных экономик, поскольку геополитическая риск-премия в биржевых ценах удерживается", - считает стратег инвесткомпании.

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