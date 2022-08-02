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02 августа 2022 года 19:38

Рубль завершил день снижением к доллару и ростом к евро вслед за их динамикой на Forex, отражающей спрос на защитные активы

Москва. 2 августа. Доллар США подрос, евро, напротив, снизился на "Московской бирже" по итогам вторника. Рубль, слабо изменился к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики в основных парах, отражающей усиление доллара к евро на глобальном рынке из-за снижения аппетита инвесторов к риску на опасениях усиления геополитической напряженности из-за ситуации вокруг Тайваня.

Курс доллара США составил 60,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,25 руб./EUR1, подешевев на 62 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,03 копейки - до 60,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги вторника разнонаправленной динамикой к доллару и евро на общемировом уменьшении интереса к риску из-за геополитического кризиса вокруг Тайваня. Инвесторы, кроме того, находятся в ожидании публикации отчета по рынку труда США в пятницу. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают, что число рабочих мест в стране в июле повысилось на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Американский спецборт Boeing C-40C со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси, вылетевший из Малайзии, приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе, следует из данных авиационного сервиса Flightradar. Центральное телевидение Китая, в свою очередь, сообщило, что истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая вылетели в сторону Тайваньского пролива.

К юго-востоку от Тайваня находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем ВМС США USS Ronald Reagan ("Рональд Рейган"). В ее состав входят ракетный крейсер USS Antietam ("Энтитэм") и эсминец USS Higgins ("Хиггинс"). К северу от острова также курсируют авианесущие универсальные десантные корабли America ("Америка") и Tripoli ("Триполи").

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси отправилась с официальной поездкой в страны Азии - Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, говорилось в официальном сообщении ее офиса. О возможности ее визита на Тайвань, о котором она также заявляла ранее, официально не указывалось.

Напряженность вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

"Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московской биржи") с сегодняшнего дня перестает открывать новые счета в евро. НРД приостановил исполнение операций в евро после того, как в начале июня был включен в санкционный список Евросоюза.

Со 2 августа вступает в действие новая редакция приложения к условиям оказания банковских услуг депозитария, в которой евро исключен из списка валют в заявлениях на открытие счетов в депозитарии.

Таким образом, теперь в НРД можно открыть счет в девяти валютах: российском и белорусском рубле, американском, гонконгском и канадском долларе, китайском юане, тенге, швейцарском франке и фунте стерлингов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник укрепление рубля продолжалось значительную часть дня, однако к закрытию торгов рубль все же снизился к доллару, хотя и остался в плюсе в паре с евро. "К умеренному ослаблению рубля располагают упавшие цены на нефть - большую часть сегодняшнего дня фьючерсы на нефть марки Brent провели ниже $100 за баррель, опускаясь на время к $98,5 за баррель. При этом волатильность в динамике рубля может быть связана с новостным фоном вокруг ситуации с Тайванем и, в частности, ее влиянием на курс пары "юань-рубль". В целом в отсутствие особо негативных геополитических новостей курс пары "доллар-рубль" в среду может тяготеть к росту к 61 руб./$1", - говорит Григорьев.

"Рубль четко двигается в ценовом коридоре, точки сильного сопротивления находятся на уровне 62,5-64. Ранее доллар мимолетно пытался закрепиться выше 62,5, но неудачно. Такое движение можно объяснить продажей экспортной выручки, ведь теперь нет четкого регламента для продажи, и, видимо, экспортеры продают тогда, когда видят оптимально высокий курс для этого. Есть ли корреляция рубля с нефтью? Как мы видим, все меньше. Рубль полностью во власти торгового баланса, банковских интервенций и спекулятивных сделок. Сегодня рынок может быть более волатильным на фоне геополитической повестки - Пелоси может создать дополнительную турбулентность на всех рынках", - говорит управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

Цены на нефть немного усилили темпы роста в ходе нестабильных торгов вторника и после резкого снижения по итогам предыдущего дня. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $100,92 за баррель, что на 0,89% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,58 за баррель, что на 0,73% больше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне цена Brent упала на 3,8%, WTI - на 4,8% на опасениях замедления экономического роста в мире, что может негативно повлиять на спрос на топливо.

В понедельник стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост деловой активности от снижения.

Кроме того, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 52,8 пункта по сравнению с 53 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень за последние два года (с июня 2020 года).

Также рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, картель подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

В G7 по-прежнему рассматривают идею установления потолка цен на экспортируемую Россией нефть, говорится в совместном заявлении министров энергетики стран "группы семи", опубликованном во вторник.

"Мы продолжаем рассматривать ряд подходов, в том числе варианты полного запрета всех услуг, которые позволяют транспортировку по морю российской нефти и нефтепродуктов по всему миру, кроме тех случаев, когда эта нефть куплена либо по цене, которая будет согласована в консультациях с международными партнерами, либо - по еще более низкой цене", - говорится в заявлении министров.

Министры отметили, что также стремятся поддержать стабильность на мировых энергетических рынках и свести к минимуму негативные экономические последствия, особенно для стран с низким и средним доходом.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 августа на 1,8911 рубля, до 60,1595 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,9812 рубля, до 61,2656 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 1,5698 рубля по отношению к понедельнику и составил 60,0991 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,2743 рубля и составил 60,1691 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 612,571 млн, из которых $881,408 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 731,163 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 2,1643 рубля, до 61,2631 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,4629 рубля, до 61,249 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 285,297 млн, из которых EUR334,535 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR950,762 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 2 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 818,3 млрд рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 1 трлн 818,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 июля, банки разместили 1,637 трлн рублей (при лимите 1,78 трлн рублей и спросе 1,637 трлн рублей) в среднем по ставке 7,81% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшие разнонаправленные изменения относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п., поднявшись до 8,44% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. - до 8,45% и 8,47% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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