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02 августа 2022 года 19:04

Цены евробондов РФ выросли во вторник, несмотря на негативный внешний фон и снижение аппетита глобальных инвесторов к риску

Москва. 2 августа. Котировки большинства российских суверенных еврооблигаций выросли во вторник, несмотря на ухудшение внешнего фона и снижение аппетита глобальных инвесторов к риску. В условиях опасений относительно возможной эскалации геополитической напряженности вокруг Тайваня американские казначейские обязательства (US Treasuries) понизились, что, за редким исключением, привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 325,7 базисного пункта, до 45,21% от номинала (их доходность упала на 97,2 базисного пункта, до 13,84% годовых), с погашением в 2042 году, напротив, понизились на 51,2 базисного пункта, подешевев до 40,65% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов, до 14,87% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10,6 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали за день на 201 базисный пункт, до 41,73% от номинала (их доходность снизилась на 56,7 базисного пункта, до 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 136,4 базисного пункта, подорожав до 45,02% от номинала (их доходность снизилась на 77,9 базисного пункта, до 23,06% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 10,4 базисного пункта, до 41,59% от номинала (их доходность снизилась на 4,1 базисного пункта, до 20,88% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 122,4 базисного пункта, до 48,02% от номинала (их доходность снизилась на 181,4 базисного пункта, до 47,03% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 10,4 базисного пункта, до 41,15% от номинала (их доходность снизилась на 5,7 базисного пункта, до 31,86% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подорожал на 64,8 базисного пункта, до 50,35% от номинала (его доходность снизилась на 140,5 базисного пункта, до 78,92% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 августа характеризовалась позитивными настроениями, несмотря на негативный внешний фон. Цены большинства российских государственных евробондов выросли в то время, как котировки базовых активов упали на опасениях эскалации геополитической напряженности вокруг Тайваня.

Американский спецборт Boeing C-40C со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси, вылетевший из Малайзии, приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе, следует из данных авиационного сервиса Flightradar. Центральное телевидение Китая, в свою очередь, сообщило, что истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая вылетели в сторону Тайваньского пролива.

К юго-востоку от Тайваня находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем ВМС США USS Ronald Reagan ("Рональд Рейган"). В ее состав входят ракетный крейсер USS Antietam ("Энтитэм") и эсминец USS Higgins ("Хиггинс"). К северу от острова также курсируют авианесущие универсальные десантные корабли America ("Америка") и Tripoli ("Триполи").

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси отправилась с официальной поездкой в страны Азии - Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, говорилось в официальном сообщении ее офиса. О возможности ее визита на Тайвань, о котором она также заявляла ранее, официально не указывалось.

Напряженность вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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