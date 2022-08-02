Акции электроэнергетиков Китая привлекательны для покупки - "Финам"

Акции компаний электроэнергетического сектора Китая привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Экономика КНР делает первые успешные шаги по восстановлению после "просадки" минувшей весной, и тренд должен усилиться во II полугодии на фоне пакета стимулирующих мер от руководства страны, - пишут аналитики инвесткомпании. - Это, в свою очередь, должно поддержать спрос на электроэнергию, который, несмотря на снижение деловой активности в марте-мае, показал рост на 2,9% (г/г) в первые 6 месяцев года. В лидерах по росту выработки и установленной мощности вновь оказались ВИЭ, но и остальные виды относительно чистой генерации показали неплохие результаты, открывая путь электроэнергетике КНР к рекордной доле безуглеродной выработки по итогам 2022 года. На фоне высоких цен на уголь, газ и нефтепродукты операторы ВИЭ, АЭС и ГЭС выглядят предпочтительным выбором для инвесторов на китайском фондовом рынке".

CGN Power, как один из ведущих операторов АЭС в регионе, остается одним из фаворитов экспертов "Финама" на рынке электроэнергетики КНР. "Объемы генерации компании за I полугодие упали на 1,91% (г/г), но восстановление деловой активности должно положительно сказаться на выработке в июле-декабре, - отмечают они. - Этому в том числе поспособствует ввод в эксплуатацию 6-го энергоблока АЭС Hongyanhe Nuclear, разрешение на который было получено в июне. На долгосрочном горизонте кейс выглядит перспективно с учетом ставки Компартии на атомную энергетику в ближайшее десятилетие. Потенциал акций CGN Power класса "H" оцениваем в 29% при целевой цене HKD2,41".

На взгляд аналитиков, China Longyuan Power Group дает инвесторам возможность сделать ставку на самый быстрорастущий рынок ветряной энергетики в мире. По прогнозам Wood Mackenzie, мощность ВЭС в КНР до 2030г будет расти в среднем на 9% в год, и Longyuan Power станет бенефициаром этого процесса. Компания продолжает получать значительные субсидии за "зеленую" генерацию, и работает с низкой долговой нагрузкой, что, по мнению стратегов "Финама", дает дополнительный рычаг для дальнейшего расширения доли на рынке. Потенциал бумаг Longyuan Power на Гонконгской бирже аналитики оценивают в 49% при целевой цене HKD19,0.

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