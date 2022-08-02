"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для "префов" Татнефти

Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для "префов" "Татнефти" с целевой ценой 437 рублей за бумагу и ожидаемой дивидендной доходностью в 15,1%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Акции "Татнефти" - лидеры роста на торгах вторника. Компания накануне опубликовала отчётность по РСБУ за I полугодие и II квартал. "Во втором квартале у компании есть ожидаемое замедление роста финансовых результатов: чистая прибыль составила 32,13 млрд рублей (120,03 млрд рублей в I квартале), а прибыль от продаж - 78,73 млрд рублей (149,87 млрд рублей в I квартале), - отмечает главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин. - В случае "Татнефти" данные отчетности по РСБУ дают неплохую индикацию для результатов по МСФО, которые компании сейчас не публикуют, опасаясь санкций".

Эксперт подчеркивает, что "Татнефть" направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, по какому стандарту расчета показатель окажется выше. Вклад 1 п/г в годовой дивиденд 2022 г. - не менее 32,7 руб./акция, что соответствует доходности 8,7% по привилегированным акциям. Результаты подтверждают прогнозы инвесткомпании по МСФО на 2022г. В частности, прогноз чистой прибыли "Татнефти" по МСФО на 2022г составляет 264 млрд рублей, а дивиденды - 56,70 руб. на обыкновенную и привилегированную акции.

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