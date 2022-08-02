Котировки золота продолжат рост при закреплении в торговом диапазоне $1770-1780/унц. - ПСБ

Котировки золота продолжат рост до отметки $1800-1850 за тройскую унцию, если смогут закрепиться в торговом диапазоне $1770-1780 за тройскую унцию, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Цены на золото в ходе торгов вторника продолжают расти, и это происходит уже пятую сессию подряд. На данный момент стоимость унции драгоценного металла тестирует отметку $1780. Основные триггеры, которые позволяют расти ценам на золото, это слабая статистика по деловой активности в Европе и Китае, что повышает риски развития рецессии, а также геополитические риски, связанные с Тайванем", - пишет эксперт.

Так, в первый день августа были представлены данные по деловой активности во множестве стран, указывает Головинов. Согласно им, PMI в промышленности Италии, Германии, Испании, Франции и в целом еврозоны оказались хуже ожиданий, опустившись ниже 50 пунктов, что сигнализирует о снижении деловой активности в Европе. Аналогичная ситуация сложилась и с PMI в секторе промышленности Китая.

"Второй фактор связан тоже с Китаем, и он, как нам кажется, оказывает наибольшее влияние, - это значительный рост напряжённости вокруг Тайваня из-за возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, - отмечает аналитик банка. - На этом фоне во вторник утром начали корректироваться азиатские индексы, цены на нефть и алюминий. Кроме этого, поддерживает цены на золото и снижение ставок по государственным облигациям США и небольшой откат доллара".

Эксперт ПСБ считает, что в случае, если цены на золото смогут закрепиться на отметке $1770-1780/унц., то рост может продолжиться вплоть до отметки $1800-1850/унц.

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