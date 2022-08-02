"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5 Retail с целевой ценой 2624 руб. за бумагу, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Группа X5 представила финансовые результаты за II кв. 2022г, которые оказались крайне позитивными и заметно превзошли ожидания рынка. По итогам периода компании удалось достигнуть рекордного показателя рентабельности EBITDA на уровне 9,5%. Такой высокой квартальной рентабельности ритейлер не получал по меньшей мере последние 6-7 лет. По валовой марже прирост рентабельности составил 0,2 п.п. г/г, а основной положительный эффект на финансовые результаты был достигнут за счет оптимизации затрат SG&A и эффекта операционного рычага. В X5 намерены активнее инвестировать во второй половине года, в результате чего маржа должна стабилизироваться", - пишет аналитик Артем Михайлин.

Помимо прочего, группа анонсировала планы быстрее расширять сети "Пятерочка" и "Чижик" в этом году. Планируется открыть более 1,4 тыс. магазинов "у дома" gross и более 400 дискаунтеров, что превышает заложенные у нас в модели показатели.

"Мы указывали на возможность ускорения экспансии данных форматов. Также компания объявила сегодня о партнерстве, которое должно существенно усилить позиции X5 в Сибири. Наша рекомендация для расписок X5 по-прежнему "Покупать" с целевой ценой 2624 руб. за бумагу", - отмечает эксперт.

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