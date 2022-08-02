Высокие цены на газ компенсируют Газпрому падение объемов экспорта - Sber CIB

Высокие цены на газ компенсируют "Газпрому" падение объемов экспорта, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Газпром" представил операционные результаты за семь месяцев 2022г. Компания добыла 262,4 млрд куб. м газа, что на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 35% г/г - до 75,3 млрд куб. м, а внутренние поставки - на 2%, указывают эксперты инвестбанка.

"Операционные результаты "Газпрома" продолжают снижаться с каждым месяцем. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в июле достиг рекордно низкого уровня 6,4 млрд куб. м - на 59% ниже среднего исторического показателя июля 2015-2021гг. Из-за ремонта и нерабочего состояния турбин "Северного потока" Газпром недопоставил по этому газопроводу примерно 4 млрд куб. м (или 76%) - по сравнению с его полной мощностью без перерывов на обслуживание", - отмечается в комментарии.

По мнению аналитиков Sber CIB, несмотря на сократившиеся объёмы экспорта газа, выручка "Газпрома" остаётся хорошей благодаря ценам на газ в Европе. По оценкам Sber CIB, во II полугодии 2022г они составят около $800-900 за тыс. куб. м.

"Если экспорт газа выйдет на уровень 2021г лишь к концу этого года, выручка "Газпрома" от экспорта в страны дальнего зарубежья может превысить прошлогодний показатель на 70%. Если поставки в Европу останутся на уровне июля до конца года, годовая выручка от экспорта в страны дальнего зарубежья может вырасти на 34% по сравнению с 2021г", - прогнозируют стратеги инвестбанка.

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