S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4070-4130п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4070-4130 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"Пробив верхнюю границу коррекционного растущего канала, S&P 500 не дошел до горизонтального уровня сопротивления 4170, откатившись вниз. Индикаторы RSI и MACD пока не дают сигналов к изменению тренда, но свидетельствуют о возможности скорого затухания восходящего импульса", - отмечают эксперты в комментарии.

Аналитики также указывают, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, как ожидается, 2 августа прилетит на Тайвань, где на следующий день должна состояться ее встреча с президентом Цай Иньвэнь. Это может стать первым за 25 лет визитом на спорную территорию на уровне спикера Конгресса. Власти Китая выступают с резкой критикой посещения представителями высшего руководства США территории Тайваня, который считают своим отколовшимся регионом.

"За последние дни из Пекина не раз раздавались угрозы и предупреждения о серьезных политических последствиях встречи лидера Тайваня и г-жи Пелоси. В Южно-Китайском море, недалеко от Тайваня, развернуты учения вооруженных сил КНР. Эскалация конфликта между Пекином и Вашингтоном может привести к масштабным негативным экономическим последствиям не только для его непосредственных участников, но и для всего мира с учетом той доли, которую занимает в нем экспорт из Китая", - пишут эксперты инвесткомпании.

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